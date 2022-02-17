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Метро, трамваи и троллейбусы: Украина получит кредит на большую закупку транспорта

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 16:53
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Деньги разделят между 18 городами Украины
В Украине масштабно обновят сеть общественного транспорта
В Украине масштабно обновят сеть общественного транспорта / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейский инвестиционный банк профинансирует развитие общественного транспорта в больших и средних украинских городах.

Соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано еще в 2020 году, а в четверг, 17 февраля 2022 года, документы ратифицировала Верховная Рада, пишет УНИАН.

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Кредит в размере 200 млн евро направят на обновление парков трамваев, троллейбусов, закупку вагонов метро, приобретение электробусов, строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

Сейчас участниками проекта являются 18 городов, он является продолжением проекта, который реализуется в 10 городах Украины, и демонстрирует существенные результаты.

Электронные билеты в пассажирском транспорте

В январе этого года депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электротранспорте. Е-билет для пассажирских перевозок приравняют к бумажному талону.

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В положениях к законопроекту также прописаны цели запуска Е-билета в транспорте:

  • использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
  • создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что с украинских дорог до 2030 года может исчезнуть дизельный пассажирский транспорт, поскольку его заменит электрический.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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