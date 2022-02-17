Метро, ​​трамваї та тролейбуси: Україна отримає кредит на велику закупівлю транспорту

Європейський інвестиційний банк профінансує розвиток громадського транспорту у великих та середніх українських містах.
Угоду між Україною та ЄІБ було підписано ще у 2020 році, а у четвер, 17 лютого 2022 року, документи ратифікувала Верховна Рада, пише УНІАН.
Кредит у розмірі 200 млн євро спрямують на оновлення парків трамваїв, тролейбусів, закупівлю вагонів метро, придбання електробусів, будівництво та реконструкцію трамвайних та тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.
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Наразі учасниками проєкту є 18 міст, він є продовженням проєкту, який реалізується у 10 містах України, та демонструє суттєві результати.
Електронні квитки у пасажирському транспорті
У січні цього року депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт про запровадження електронних квитків на автомобільному та міському електротранспорті. Е-квиток для пасажирських перевезень прирівняють до паперового талона.
У положеннях до законопроєкту також прописано мету запуску Е-квитка у транспорті:
- використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
- створення умов належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що з українських доріг до 2030 року може зникнути дизельний пасажирський транспорт, оскільки його замінить електричний.