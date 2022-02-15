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Безкоштовні послуги, про які ви не здогадувались: що пропонує "Укрзалізниця" в потягах

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 09:53
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Ми підготували для вас топ-7 послуг, за які ви не заплатите ні копійки
Безкоштовні послуги у поїздах
Безкоштовні послуги у поїздах / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" надає своїм пасажирам як платні, так і повністю безкоштовні послуги. Багато українців про свої права в поїздах навіть не здогадувалися.

Як повідомляє Today.ua, деякі послуги вже включені у вартість квитка.

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Аптечка з медикаментами

Провідник має в своєму купе аптечку з набором медикаментів.

Якщо у пасажира розболілася голова, підвищилася температура тіла або піднявся тиск, то слід звертатися до провідників, які зобов'язані видати відповідні препарати безкоштовно.

Холодильник

У купе провідника зазвичай є також і холодильник, скористатися яким можуть пасажири вагона.

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Тому якщо ви везете із собою продукти, що швидко псуються чи відповідні медикаменти, обовʼязково зверніться з цього питання до провідника.

Постільну білизну самому можна не прибирати

Послуга зі складання постільної білизни включена у вартість квитка. Ви можете не прибирати самостійно постільну білизну після користування. Якщо вам видали надірваний пакет з білизною, його можна безкоштовно замінити у провідника.

Засоби гігієни

Мило і туалетний папір в туалеті вагона повинні бути обов'язково, пасажири оплачують ці предмети гігієни при купівлі квитка. Якщо їх не виявилося, зверніться до провідника.

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Проїхали свою станцію?

Пасажири, які випадково проїхали свою станцію, повинні підійти до начальника поїзда зі своїм квитком, щоб отримати право безкоштовно повернутися.

Потрібно зійти з потяга?

Пасажир має право перервати поїздку на термін до 10 днів.

Ви можете один раз зійти з поїзда, а потім безкоштовно продовжити поїздку потягом аналогічного проходження. Після того, як ви зійшли з поїзда зверніться з квитком до начальника станції або чергового по вокзалу, він поставить необхідні позначки.

Страховка

У вартість квитка УЗ включені послуги страхової компанії. У разі отримання фізичної травми під час поїздки пасажир має право на компенсацію.

Популярної функції більше не буде

Пасажир "Укрзалізниці" розповів, що на сайті перевізника не працює функція "Додати до календаря" і при цьому "лякає людей".

При натисканні вона не просто не працює, на екрані з'являється напис: "Додаток заблокований. Ця програма намагалася отримати доступ до конфіденційної інформації у вашому обліковому записі Google".

Представники компанії вибачилися за незручності та підтвердили, що функцію справді відключено.

Вся справа в тому, що вона прив'язана до мобільного застосунку, який використовувався раніше, а зараз також вимкнений.

Раніше ми розповідали, що в деякі дні "Укрзалізниця" продає квитки дешевше, ніж зазвичай. Знижки можуть бути дійсно немаленькі.

Ми також писали, що голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин понад 3 місяці працює без контракту і не отримує зарплати.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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