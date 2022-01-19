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Подорожувати з економією: в які дні "Укрзалізниця" продає дешеві квитки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 15:04
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Вдаючись до деяких хитрощів, на квитках можна зекономити вдвічі, а то і втричі
«Укрзалізниця» надає цілу систему знижок на проїзд у потязі
«Укрзалізниця» надає цілу систему знижок на проїзд у потязі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Купуй раніше — плати менше", — говорять в "Укрзалізниці". І це дійсно так, існують певні дні тижня та навіть пори року, коли квитки продаються або за значно нижчими цінами, або навпаки — дорожче.

Про такі особливості повідомили у Tickets.ua

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Проте системою знижок у потягах скористатися можуть люди, які наперед планують поїздку і день відправлення великої ролі не грає.

"Дешеві" дні

Планувати поїздку варто в "дешеві" дні: вівторок, середа, четвер і субота. Натомість понеділок, пʼятниця та неділя, — дні, коли населення надто активне у купівлі квитків. "Укрзалізниця", так би мовити, користується цим і підвищує їх вартість:

  • понеділок, четвер, субота — базовий тариф, без змін;
  • вівторок і середа — знижка 10%;
  • п'ятниця і неділя — квиток коштує дорожче на 10%.

Ціна залежить не лише від днів тижня, а й від пори року.

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Стосується таке правило поїздів класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", нічних експресів, швидких і регіональних поїздів.

Місця "порціями"

За повідомленням голови громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимира Наумова, у низку фірмових поїздів можуть включати і "нефірмові" вагони або ті, що не мають якоїсь послуги.

Квитки на дорожчі вагони потягів (купе та люкс) перші надходять у продаж, а дешеві плацкартні місця зʼявляються згодом, ближче до дати відправлення. Все це відбувається поступово, а протягом доби, перед самим відправленням потяга, на тих же "нефірмових" квитках можна добре заощадити, адже їх вартість знижується у три чи навіть чотири рази.

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Ціна на потяги "Інтерсіті+"

При купівлі квитків на потяги "Інтерсіті+":

  • у вагони 1-2 класу в обидві сторони надається знижка 10%;
  • у вагони 1 класу за 30 днів — 15% знижка, за 29-25 днів –10% за 24-15 днів – 5% за 14-5 днів – ціна не змінюється, за 4-2 днів — + 10%, за 1-0 днів — + 15%;
  • у понеділок і суботу — знижка 10%, п’ятницю та неділю — квиток буде дорожчим на 10%.

Економія для студентів

Якщо ви студент денної форми навчання вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації або учень професійно-технічного навчального закладу, ви маєте право отримати знижку 50% на залізничний квиток.

Знижка надається при поїздці у:

  • загальних і плацкартних вагонах;
  • вагонах другого і третього класу усіх категорій міжміських поїздів;
  • всіх вагонах регіональних поїздів.

Знижка на проїзд у вагонах вищої категорії — СВ, купе і першого класу (окрім регіональних поїздів) — не діє.

Переваги купівлі квитків онлайн

Квитки на потяги можна придбати як онлайн, так і на касі, але сьогодні все більше людей надає перевагу купівлі в інтернеті. Тож ми виділили деякі переваги цього:

  • надійність (особливо, якщо йдеться про офіційний сайт);
  • дані паспорта не потрібні (лише імʼя та прізвище);
  • значно більший вибір як вагонів, так і місць за їхньою вартістю;
  • можливість самому обрати місце;
  • доступний розклад руху поїздів або автобусів, що дає відстежувати потрібний маршрут та напрямок;
  • швидкість і мобільність;
  • легко створити заявку на повернення коштів в разі невиїзду;

Серед недоліків такої купівлі може бути те, що на онлайн-ресурсах ціна вища на 5-15% проти тієї, що пропонують в касах вокзалів, а також те, що в певних випадках потрібно роздрукувати електронний квиток.

Нагадаємо, як "Укрзалізницю" звинуватили у маніпуляції із цінами на квитки під час бронювання їх на офіційному сайті перевізника.

Також ми інформували, як правильно перевозити тварин в потягах "Укрзалізниці", і чи взагалі це можливо.

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