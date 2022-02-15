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Бесплатные услуги, о которых вы не догадывались: что предлагает "Укрзализныця" в поездах

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 09:53
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Бесплатные услуги в поездах
Бесплатные услуги в поездах / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" предоставляет своим пассажирам как платные, так и полностью бесплатные услуги. Многие украинцы о своих правах в поездах даже не догадывались.

Как сообщает Today.ua, некоторые услуги уже включены в стоимость билета.

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Аптечка с медикаментами

Проводник имеет в своем купе аптечку с набором медикаментов.

Если у пассажира разболелась голова, повысилась температура тела или поднялось давление, то следует обращаться к проводникам, которые обязаны выдать соответствующие препараты бесплатно.

Холодильник

В купе проводника обычно имеется также холодильник, воспользоваться которым могут пассажиры вагона.

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Поэтому если вы везете с собой быстро портящиеся продукты или соответствующие медикаменты, обязательно обратитесь по этому вопросу к проводнику.

Постельное белье самому можно не убирать

Услуга по сборке постельного белья включена в стоимость билета. Вы можете не убирать белье после пользования. Если вам выдали надорванный пакет с бельем, его можно бесплатно заменить в проводника.

Средства гигиены

Мыло и туалетная бумага в туалете вагона должны быть обязательно, пассажиры оплачивают эти предметы гигиены при покупке билета. Если их не оказалось, обратитесь к проводнику.

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Проехали свою станцию?

Пассажиры, случайно проехавшие свою станцию, должны подойти к начальнику поезда со своим билетом, чтобы получить право бесплатно вернуться.

Нужно сойти с поезда?

Пассажир имеет право прервать поездку на срок до 10 дней.

Вы можете один раз сойти с поезда, а затем бесплатно продлить поездку на поезде аналогичного следования. После того, как вы сошли с поезда обратитесь с билетом к начальнику станции или дежурному по вокзалу, он поставит необходимые отметки.

Страховка

В стоимость билета УЗ включены услуги страховой компании. При получении физической травмы во время поездки пассажир имеет право на компенсацию.

Популярной функции больше не будет

Пассажир "Укрзализныци" рассказал, что на сайте перевозчика не работает функция "Добавить в календарь" и при этом "пугает людей".

При нажатии она не просто не работает, на экране появляется надпись: "Приложение заблокировано. Это приложение пыталось получить доступ к конфиденциальной информации в вашем аккаунте Google".

Представители компании извинились за неудобства и подтвердили, что функция действительно отключена.

Все дело в том, что она привязана к мобильному приложению, которое использовалось ранее, а сейчас также отключено.

Ранее мы рассказывали, что в некоторые дни "Укрзализныця" продает билеты дешевле, чем обычно. Скидки могут быть действительно немаленькими.

Мы также писали, что председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин более 3-х месяцев работает без контракта и не получает зарплаты.

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