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Путешествовать с экономией: в какие дни "Укрзализныця" продает дешевые билеты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 15:04
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Прибегая к некоторым уловкам, на билетах можно сэкономить вдвое, а то и втрое
"Укрзализныця" предоставляет целую систему скидок на проезд в поезде
"Укрзализныця" предоставляет целую систему скидок на проезд в поезде / Фото: Коллаж: Сегодня

"Покупай раньше — плати меньше", — говорят в "Укрзализныци". И это действительно так, существуют определенные дни недели и даже времена года, когда билеты продаются либо по более низким ценам, либо наоборот — несколько дороже.

О таких особенностях сообщили в Tickets.ua.

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Однако системой скидок в поездах воспользоваться могут люди, которые заранее планируют поездку, и день отправления большую роль для них не играет.

"Дешевые" дни

Планировать поездку стоит в "дешевые" дни: вторник, среда, четверг и суббота. Понедельник, пятница и воскресенье — дни, когда население слишком активно в покупке билетов. "Укрзализныця", так сказать, пользуется этим и повышает их стоимость:

  • понедельник, четверг, суббота — базовый тариф, без изменений;
  • вторник и среда – скидка 10%;
  • пятница и воскресенье — билет стоит дороже на 10%.

Цена зависит не только от дней недели, но и от времени года.

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Касается такое правило поездов класса "Интерсити+" и "Интерсити", ночных экспрессов, скоростных и региональных поездов.

Места "порциями"

За сообщением главы общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимира Наумова, в ряд фирменных поездов могут включать и "нефирменные" вагоны или те, которые не имеют какой-либо услуги.

Билеты на дорогие вагоны поездов (купе и люкс) первые поступают в продажу, а дешевые плацкартные места появляются впоследствии, ближе к дате отправления. Все это происходит постепенно, а в течение суток, перед самой отправкой поезда, на тех же "нефирменных" билетах можно хорошо сэкономить, ведь их стоимость снижается в три или четыре раза.

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Цена на поезда "Интерсити+"

При покупке билетов на поезда "Интерсити+":

  • в вагоны 1-2 класса в обе стороны предоставляется скидка 10%;
  • в вагоны 1 класса за 30 дней — 15% скидка, за 29-25 дней —10% за 24-15 дней — 5% за 14-5 дней — цена не меняется, за 4-2 дней — + 10%, за 1 -0 дней — + 15%;
  • в понедельник и субботу – скидка 10%, пятницу и воскресенье – билет будет дороже на 10%.

Экономия для студентов

Если вы студент дневной формы обучения высшего учебного заведения I-IV уровней аккредитации или ученик профессионально-технического учебного заведения, вы имеете право получить скидку 50% на ж/д билет.

Скидка предоставляется при поездке в:

  • общих и плацкартных вагонах;
  • вагонах второго и третьего класса всех категорий междугородных поездов;
  • всех вагонах региональных поездов.

Скидка на проезд в вагонах высшей категории – СВ, купе и первого класса (кроме региональных поездов) – не действует.

Преимущества покупки билетов онлайн

Билеты на поезда можно приобрести как онлайн, так и на кассе, но сегодня все больше людей предпочитает покупку в интернете. Поэтому мы выделили некоторые преимущества:

  • надежность (особенно, если речь йдет об официальном сайте);
  • данные паспорта не нужны (только имя и фамилия);
  • значительно больше выбор как вагонов, так и мест по их стоимости;
  • возможность самому выбрать место;
  • доступное расписание движения поездов или автобусов, что дает отслеживать нужный маршрут и направление;
  • скорость и мобильность;
  • легкость создать заявку на возврат средств в случае невыезда;

Среди недостатков такой покупки может быть то, что на онлайн-ресурсах цена выше на 5-15% против предлагаемых в кассах вокзалов, а также то, что в определенных случаях нужно распечатать электронный билет.

Напомним, как "Укрзализныцю" обвинили в манипуляции с ценами на билеты при бронировании их на официальном сайте перевозчика.

Также мы информировали, как правильно перевозить животных в поездах "Укрзализныци", и вообще ли это возможно.

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