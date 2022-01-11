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Проверка на внимательность? Что можно "случайно" купить на сайте "Укрзализныци"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 14:10
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Пассажир заметил манипуляции на сайте перевозчика
Как не потратить лишнего при покупки билетов на поезд
Как не потратить лишнего при покупки билетов на поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныцю" обвинили в манипуляции с ценами билетов при бронировании их на официальном сайте перевозчика.

Об этом один из возмущенных пассажиров написал на личной странице в Facebook.

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Мужчина заметил, что при бронировании дополнительных услуг, например, обеда или напитков, их стоимость не добавляется в сумму оплаты за билет и внезапно появляется только перед окончательным подтверждением.

"Укрзализныця",вы может периодически совесть то включайте. Воспользовался https://booking.uz.gov.ua/ и обнаружил там такое замаскированное мошенничество", – пишет мужчина.

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Также пассажир заметил, что при покупке билета галочка возле услуги "напитки" стоит автоматически. Если ее убрать, цена билета не меняется сразу и это вводит в заблуждение пассажира, который думает, что эта услуга бесплатна.

Что ответили в "Укрзализныце"

Представитель перевозчика отреагировал на претензию в комментариях и отметил, что при оформлении билета стоимость указывается без учета дополнительных услуг, в том числе напитков.

"Вы можете снять отметку с напитков, таким образом отказаться от покупки напитков, но отметка уже указана, чтобы пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом", – пояснил сотрудник.

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В "Укрзализныце" также отметили, что изменение стоимости билета с напитками будет видно в корзине. Там пассажир может проверить информацию о проездном документе и отказаться от оформления до оплаты.

Новые ланчбоксы "Укрзализныци"

В конце декабря 2021 "Укрзализныця" запустила в продажу обновленные ланчбоксы с тремя разными вариантами меню:

  • вегетарианским;
  • детским;
  • мясным.

Стоит один ланчбокс 150 грн и приобрести его можно в самом поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook и на сайте бронирования проездных документов.

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" создала для украинцев новую услугу и рассказывали, до какого числа можно вернуть часть средств за свой билет.

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