Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" запустила в продажу обновленные ланчбоксы: что предлагают украинцам за 150 грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 12:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В некоторых поездах "Укрзализныци" можно будет купить три варианта меню в дорогу, разработанного вместе с партнерами
Как выглядят ланчбоксы "Укрзализныци"
Как выглядят ланчбоксы "Укрзализныци" / Фото: Коллаж: Сегодня

В поездах "Укрзализныци" Интерсити+ можно отведать обновленное меню ланчбоксов, разработанных вместе с WOG Cafe и Do&Co.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в мессенджере.

Реклама

Обновленный ланчбокс будет стоить 150 грн, а приобрести его можно в самом поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook и на сайте booking.uz.gov.ua.

Отмечается также, что вместе с движением UAnimals "Укрзализниця" разработала веганский вариант меню, вообще не содержащий продуктов животного происхождения.

"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы | Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы | Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы | Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы / Фото: Коллаж: Сегодня
1/3

Реклама

Всего в ассортименте три варианта питания: мясной, детский и веганский ланчбокс, сообщили в компании ранее.

"Укрзализниця" запускает новые функции

15 декабря "Укрзализныця" запустила две новые услуги для пассажиров. Теперь купить билеты можно через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса.

Вторая функция состоит в том, что приобретенные проездные документы можно добавлять в Apple Wallet и Google Pay. Это необходимо для того, чтобы удобно и быстро предъявить билеты проводнику.

Реклама

"Сегодня" также рассказывали, как изменятся цены на услуги "Укрзализныци" в 2022 году и писали, что перевозчик запустил функцию кэшбека к новогодним праздникам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять