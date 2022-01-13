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Онлайн или на кассе? Как украинцам выгодно приобрести билеты на поезда "Укрзализныци"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 14:01
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Каждый вариант покупки билета на поезд имеет свои особенности
У каждого варианта есть свои преимущества
У каждого варианта есть свои преимущества / Фото: Коллаж: Сегодня

Билеты на поезда разных направлениях украинцы могут приобрести двумя способами: непосредственно на кассе и онлайн на соответствующих сервисах.

"Сегодня" сравнил эти методы и определил преимущества и недостатки каждого из них.

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Покупка билетов онлайн

Во время стремительного развития современных технологий, возможности дистанционно решать важные вопросы, покупка билетов онлайн стала "спасательным кругом" для украинцев. Это действительно так: не нужно никуда идти, ни с кем контактировать, только ваш смартфон, вы и электронный кошелек.

Сейчас "Укразализныця" активно внедряет процессы диджитализации, радует онлайн-покупателей разными "плюшками".

Купить билеты можно на нескольких ресурсах:

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  • Proizd UA, Tickets.ua – надежно, дешево, наличие разных вариантов.
  • Приват24 – надежно, но долго входить в свой кабинет банка, и немного дороже.
  • Официальный сайт UZ – способ наиболее надежный, но не вполне понятный интерфейс. Пользователи бывало даже жаловались, что нужная информация видна не сразу.

Ценовая политика каждого из них несколько отличается. Да, например, покупая билет из Киева в Одессу (маршрут 105К Черноморец) на 31 января 2022 года, на Proizd UA вы заплатите 660.37 грн, на Tickets.ua 635 грн, в Приват24 655,52 грн, а на официальном сайте УЗ — 638,52 грн.

Так вот, среди преимуществ покупки билетов в интернете мы выделили:

  • надежность (особенно, если речь идет об официальном сайте);
  • данные паспорта не нужны (указывается при покупке только имя и фамилия);
  • значительно больше выбор как вагонов, так и мест с их стоимостью;
  • возможность самому выбрать место;
  • через сайты доступно расписание движения поездов или автобусов, что позволит отслеживать нужный маршрут и направление;
  • скорость и мобильность;
  • легко создать заявку на возврат средств в случае невыезда;
  • буквально до 15 января 2022 года, приобретя билет на поезд в чат-ботах "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages, "Укзализныця" вместе с Visa возвращают 10% кэшбека.

Среди недостатков такой покупки может быть то, что на онлайн-ресурсах цена выше на 5-15% относительно предлагаемой в кассах вокзалов, а также то, что в случае необходимости распечатать электронный билет можно, заплатив еще 12 гривен.

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Покупка билетов на кассе

Особых манипуляций от вас не требуется. Стоит прибыть на кассу вокзала, где объявить кассиру желаемое направление и класс вагона. Он предложит вам определенный вариант, забронирует его после вашего подтверждения и выдаст вам бумажный билет.

Обвинили в манипуляции

"Укрзализныцю" обвинили в манипуляции с ценами на билеты при бронировании их на официальном сайте перевозчика.

Об этом один из возмущенных пассажиров написал на личной странице в Facebook.

Мужчина заметил, что при бронировании дополнительных услуг, например обеда или напитков, их стоимость не добавляется в сумму оплаты за билет и внезапно появляется только перед окончательным подтверждением.

Также пассажир заметил, что при покупке билета галочка возле услуги "напитки" стоит автоматически. Если ее убрать, цена билета не меняется сразу, и это вводит в заблуждение пассажира, который думает, что эта услуга бесплатна.

Представитель перевозчика отреагировал на претензию в комментариях и отметил, что при оформлении билета стоимость указывается без учета дополнительных услуг, в том числе напитков.

"Вы можете снять отметку с напитков, таким образом отказаться от покупки напитков, но отметка уже указана, чтобы пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом", – пояснил сотрудник.

Мы также писали, что "Укрзализныця" создала для украинцев новую услугу, и рассказывали, к которому числу можно вернуть часть средств за свой билет.

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