Онлайн чи на касі? Як українцям вигідно придбати квитки на потяги "Укрзалізниці"

Кожен варіант купівлі квитка на потяг має свої особливості

У кожного варіанту є свої переваги / Фото: Колаж: Сьогодні

Квитки на потяги у різних напрямках українці можуть придбати двома способами: безпосередньо на касі та онлайн на відповідних сервісах.

"Сьогодні" порівняв вищезгадані методи та визначив переваги та недоліки кожного з них.

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Купівля квитків онлайн

У час стрімкого розвитку сучасних технологій, можливості дистанційно вирішувати надважливі питання, купівля квитків онлайн стала "рятівним кругом" для українців. Це дійсно так: не потрібно нікуди йти, ні з ким контактувати, лише ваш смартфон, ви і електронний гаманець.

Наразі "Укразалізниця" активно впроваджує процеси діджиталізації, радує онлайн-покупців різними "плюшками".

Придбати квитки можна на декількох ресурсах:

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Proizd UA, Tickets.ua – надійно, дешево, наявність різних варіантів.

Приват24 – надійно, але довго заходити в свій кабінет банку приват24 і дещо дорожче.

Офіційний сайт UZ – спосіб найбільш надійний, але не зовсім зрозумілий інтерфейс. Користувачі бувало навіть скаржилися, що потрібну інформацію видно не відразу.

Цінова політика кожного з них дещо різниться. Так, приміром, купуючи квиток з Києва до Одеси (маршрут 105К Чорноморець) на 31 січня 2022 року, на Proizd UA ви заплатитите 660,37 грн, на Tickets.ua — 635 грн, у Приват24 — 655,52 грн, а на офіційному сайті УЗ — 638,52 грн.

Так ось, серед переваг купівлі квитків в інтернеті ми виділили:

надійність (особливо,якщо мова йде про офіційний сайт);

дані паспорта не потрібні (вказується при купівлі лише імʼя та прізвище);

значно більший вибір як вагонів, так і місць з їх вартістю;

можливість самому обрати місце;

через сайти доступний розклад руху поїздів або автобусів, що дозволить відстежувати потрібний маршрут та напрямок;

швидкість та мобільність;

легко створити заявку на повернення коштів в разі невиїзду;

буквально до 15 січня 2022 року, придбавши квиток на потяг у чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages, "Укзалізниця" разом з Visa повертають 10% кешбеку.

Серед недоліків такої купівлі може бути те, що на онлайн-ресурсах ціна вища на 5-15% відносно тої, що пропонують в касах вокзалів, а також те, що в разі потреби роздрукувати електронний квиток, ви заплатите ще 12 гривень.

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Купівля квитків на касі

Особливих маніпуляцій від вас не потрібно. Варто лише прибути на касу вокзалу, де оголосити касиру бажаний напрямок та клас вагону. Він запропонує вам певний варіант, забронює його після вашого підтвердження і видасть вам паперовий квиток.

Звинуватили в маніпуляції

"Укрзалізницю" звинуватили у маніпуляції із цінами на квитки під час бронювання їх на офіційному сайті перевізника.

Про це один з обурених пасажирів написав на особистій сторінці у Facebook.

Чоловік помітив, що під час бронювання додаткових послуг, наприклад обіду чи напоїв, їх вартість не додається до суми сплати за квиток і раптово з’являється лише перед остаточним підтвердженням.

Також пасажир помітив, що під час купівлі квитка галочка біля послуги "напої" стоїть автоматично. Якщо її прибрати, ціна квитка не змінюється одразу, і це вводить в оману пасажира, який думає, що ця послуга безкоштовна.

Представник перевізника відреагував на претензію у коментарях і зазначив, що під час оформлення квитка вартість зазначається без урахування додаткових послуг, зокрема напоїв.

"Ви можете зняти позначку з напоїв, таким чином відмовитись від купівлі напоїв, але позначка вже зазначена, щоб пасажир мав можливість придбати напої разом з квитком", – пояснив співробітник.

Ми також писали, що "Укрзалізниця" створила для українців нову послугу, та розповідали, до якого числа можна повернути частину коштів за свій квиток.