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Как перевозить животных в поездах "Укрзализныци" правильно и сколько это стоит — инструкция

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 11:09
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Без специальных средств, предназначенных для перевозки, в поезд с животными нельзя
С мелкими комнатными животными при их перевозке проблем нет
С мелкими комнатными животными при их перевозке проблем нет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правила перевозки маленьких и крупных животных, а также домашних несколько отличаются.

Об особенностях перевозки рассказали в "Укрзализныце".

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Мелкие комнатные животные

Мелкие комнатные животные, которые не создают угрозу окружению (собаки малых пород, коты, птицы и т. д.) перевозятся:

  • в поездах и вагонах всех категорий (кроме вагонов типов "СВ" и "М");
  • в специальных средствах для перевозки (клетка, контейнер, ящик, емкость или другая тара жесткой конструкции), исключающие повреждение или загрязнение вагона, с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Выкупив все незанятые места в вагонах высшего класса типа "СВ" и "М", пассажир может перевозить там мелких животных при условии наличия специальных средств для перевозки и размещение их на местах ручной клади.

В вагонах ночных поездов — под полкой или на полке рядом с пассажиром, в вагонах с сидячими местами — на руках у пассажира или под сидячими местами.

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Собаки больших пород

Собаки больших пород (выше 45 см в холке) перевозятся при условии:

  • наличия намордника и поводка (цепочки или ременной привязки);
  • в отдельном купе купейного вагона в пределах двух особей;
  • при этом пассажир оплачивает стоимость проездных документов по количеству незанятых мест в купе по полному тарифу, кроме случаев, если данный пассажир принадлежит к человек, льготы которых определены законодательством.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ! Если перевозчик не может оформить проезд в отдельном купе для перевозки животных.

В региональных поездах собаки крупных пород перевозятся в тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопроводителя.

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Домашняя птица

Домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепелки, голуби и т. д.) перевозятся:

  • только в общих вагонах местных поездов;
  • в региональных поездах в специальных средствах для перемещения (в пределах одного места ручной клади), размеры которых не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади.

Необходимые документы и стоимость

Для собак, мелких животных и комнатных декоративных птиц обязательно наличие оформленного надлежащим образом ветеринарный документ.

Плата за перевозку:

  • за перевозку живых животных (собак, кошек и птиц) при пассажире в пассажирских вагонах оплачивается за особь или место за тарифом на перевозку багажа как за 20 кг, оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции;
  • лицам с инвалидностью с нарушениями зрения (с наличием соответствующего документа) разрешается провозить с собой собаку-поводыря в вагонах всех категорий без дополнительной оплаты, при этом собака должна иметь намордник и на коротком поводке.

Пассажир должен следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований при перевозке животных, а в случае нарушения быстро устранить проблему.

Бесплатная услуга стала платной

"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов. Теперь эта услуга стоит 12 грн.

Стоимость формируется на основе двух показателей:

  • 10 грн стоит сама распечатка;

  • 2 грн – НДС.

Обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив соответствующую сумму.

Раньше мы рассказывали о ситуации, когда украинка не смогла положить свой багаж в ящик, так как сотрудники "Укрзализныци" использовали его для собственных нужд.

Мы также узнавали, как вернуть билеты и получить назад свои деньги.

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