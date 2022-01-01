Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎙 Слушаем звуки зимы Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🎄 Что изменится с 1 января 🍾 Итоги года 2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Остановился самый медленный поезд Украины

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 00:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Черкасском железнодорожном вокзале подтвердили информацию об отмене поезда
Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Коллаж "Сегодня"
Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Коллаж "Сегодня"

Курсирование самого медленного дизель-поезда Черкассы – Умань, который отправлялся из Черкасс в 7:00 утра и возвращался в областной центр после 20 вечера, остановили из-за поломки.

Об этом сообщает "Укринформ".

Реклама

Подробности

"В начале весны завершится электрификация железнодорожного пути от Черкасс до станции Шевченко, тогда все поезда войдут в нормальный график движения"', – сказал директор департамента инфраструктуры Черкасской ОГА Сергей Чубань.

На Черкасском железнодорожном вокзале подтвердили информацию об отмене поезда. Причина отмены – поломка дизель-поезда. Как только его отремонтируют – маршрут обновят, отмечает издание.

Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Он едет из Черкасс в Умань более 6 часов. На обратном пути поезд из Умани в Черкассы преодолевал расстояние в 234 километра за 7 часов. В дороге было 35 остановок.

Реклама

"Укрзализныця" изменяет цены на перевозки с 2022 года

Со следующего года "Укрзализныця" меняет цены на некоторые свои услуги, в тому числі , увеличивает размер комиссионного сбора. с 22 до 30 гривен, а также:

  • стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;
  • формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;
  • уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн., а для детей – 35 грн.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять