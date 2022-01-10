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Як перевозити тварин у поїздах "Укрзалізниці" правильно та скільки це коштує — інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 11:09
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Без спеціальних засобів тварин перевозити не можна
З дрібними кімнатними тваринами при їх перевозці проблем немає
З дрібними кімнатними тваринами при їх перевозці проблем немає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Правила перевезення маленьких та великих тварин, а також свійських дещо різняться.

Про особливості перевезення розповіли в "Укрзалізниці".

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Дрібні кімнатні тварини

Дрібні кімнатні тварини, які не створюють загрозу оточенню (собаки малих порід, коти, птахи тощо) перевозяться:

  • у поїздах та вагонах усіх категорій (крім вагонів типів "СВ" та "М");
  • у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції), що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона, із водонепроникним абсорбуючим дном.

Викупивши всі незайняті місця у вагонах вищого класу типу "СВ" та "М", пасажир може перевозити там дрібних тварин за умови наявності спеціальних засобів для перевезення та розміщення їх на місцях ручної поклажі.

У вагонах нічних поїздів — під полицею або на полиці поруч з пасажиром, у вагонах з місцями для сидіння — на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

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Собаки великих порід

Собаки великих порід (вище за 45 см у холці) перевозяться за умов:

  • наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив'язки);
  • в окремому купе купейного вагона не більше двох особин;
  • при цьому пасажир оплачує вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом, крім випадків, якщо цей пасажир належить до осіб, пільги яких визначено законодавством.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ! Якщо перевізник не може оформити проїзд в окремому купе для перевезення тварин.

У регіональних поїздах собаки великих порід перевозяться в тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника.

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Свійська птиця

Свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) перевозяться:

  • лише в загальних вагонах місцевих поїздів;
  • у регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

Необхідні документи та вартість

Для собак, дрібних тварин та кімнатних декоративних птахів обовʼязова наявність оформленого належним чином ветеринарного документа.

Плата за перевезення:

  • за перевезення живих тварин (собак, котів та птахів) при пасажирі у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце за тарифом на перевезення багажу як за 20 кг, оформлення перевезення здійснюється за багажною квитанцією;
  • особам з інвалідністю з порушеннями зору (з наявністю відповідного документу) дозволяється провозити із собою собаку-поводиря у вагонах усіх категорій без додаткової оплати, при цьому пес повинен мати намордник та бути на короткому повідку.

Пасажир повинен слідкувати за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення тварин, а у разі порушення швидко усунути проблему.

Безкоштовна послуга стала платною

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків. Відтепер ця послуга вартує 12 грн.

Вартість формується на основі двох показників:

  • 10 грн коштує сама роздруківка;

  • 2 грн – ПДВ.

Обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши відповідну суму.

Раніше ми розповідали про ситуацію, коли українка не змогла покласти свій багаж у скриньку, оскільки співробітники "Укрзалізниці" використали її для власних потреб.

Ми також дізнавалися, як повернути квитки та отримати назад свої кошти.

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