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Проїзд у громадському транспорті по-новому: що зміниться для українців зовсім скоро

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 16:22
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У Верховній Раді проголосували за закопроект, який дозволить використати Є-квиток по всій Україні
Електронний квиток для проїзду у транспорті прирівняють до паперового
Електронний квиток для проїзду у транспорті прирівняють до паперового / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські депутати у першому читанні проголосували за законопроект про запровадження електронних квитків на автомобільному та міському електротранспорті. Е-квиток для пасажирських перевезень прирівняють до паперового талону.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

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"Ухвалення законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка", – зазначив він. .

У положеннях до законопроекту також прописано цілі запуску Е-квитка в транспорті:

  • використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
  • створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.

Перехід на електричний транспорт

В Україні до 2030 року хочуть повністю позбутися дизельного пасажирського транспорту та перейти на електричний, збудувавши для цього необхідну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про електробуси та зарядні станції для них.

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У цьому напрямку Україна співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі у рамках проекту ЄІБ "Міський громадський транспорт України ІІ".

Як відомо, національну транспортну стратегію до 2030 року Кабінет Міністрів затвердив ще 2018 року. Тоді в уряді заявляли, що документ спрямований на створення нової інфраструктурної реальності.

Раніше ми розповідали, що у місті Тампере, що у Фінляндії почали їздити роботизовані автобуси.

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