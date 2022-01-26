Проїзд у громадському транспорті по-новому: що зміниться для українців зовсім скоро

Українські депутати у першому читанні проголосували за законопроект про запровадження електронних квитків на автомобільному та міському електротранспорті. Е-квиток для пасажирських перевезень прирівняють до паперового талону.
Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Ухвалення законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка", – зазначив він. .
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У положеннях до законопроекту також прописано цілі запуску Е-квитка в транспорті:
- використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
- створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.
Перехід на електричний транспорт
В Україні до 2030 року хочуть повністю позбутися дизельного пасажирського транспорту та перейти на електричний, збудувавши для цього необхідну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про електробуси та зарядні станції для них.
У цьому напрямку Україна співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі у рамках проекту ЄІБ "Міський громадський транспорт України ІІ".
Як відомо, національну транспортну стратегію до 2030 року Кабінет Міністрів затвердив ще 2018 року. Тоді в уряді заявляли, що документ спрямований на створення нової інфраструктурної реальності.
Раніше ми розповідали, що у місті Тампере, що у Фінляндії почали їздити роботизовані автобуси.