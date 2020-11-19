Весь городской транспорт в Украине станет электрическим

Полного обновления планируют добиться уже через несколько лет

До 2030 года Украина планирует полностью заменить городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру. В частности, речь идет об электробусах и зарядных станциях для них. Такие изменения предусмотрены в Национальной транспортной стратегии.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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В этом направлении Украина сотрудничает с международными финансовыми организациями, в том числе в рамках проекта ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II".

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Как известно, национальную транспортную стратегию до 2030 года Кабинет министров утвердил еще в 2018 году. Тогда в правительстве заявляли, что документ направлен на "создание новой инфраструктурной реальности".

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Напомним, ранее в Хмельницком уже начали курсировать бесконтактные троллейбусы:

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