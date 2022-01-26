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Проезд в общественном транспорте по-новому: что изменится для украинцев совсем скоро

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 16:22
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В Верховной Раде проголосовали за закопроект, который позволит использовать Е-билет по всей Украине
Электронный билет для проезда в транспорте приравняют к бумажному
Электронный билет для проезда в транспорте приравняют к бумажному / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электротранспорте. Е-билет для пассажирских перевозок приравняют к бумажному талону.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

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"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета", – отметил он.

В положениях к законопроекту также прописаны цели запуска Е-билета в транспорте:

  • использования электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
  • создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Переход на электрический транспорт

В Украине до 2030 года хотят полностью избавиться от дизельного пассажирского транспорта и перейти на электрический, построив для этого необходимую инфраструктуру. В частности, речь идет об электробусах и зарядных станциях для них.

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В этом направлении Украина сотрудничает с международными финансовыми организациями, в том числе в рамках проекта ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II".

Как известно, национальную транспортную стратегию до 2030 года Кабинет министров утвердил еще в 2018 году. Тогда в правительстве заявляли, что документ направлен на "создание новой инфраструктурной реальности".

Ранее мы рассказывали, что в городе Тампере, что в Финляндии начали ездить роботизированные автобусы.

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