Проезд в общественном транспорте по-новому: что изменится для украинцев совсем скоро

Украинские депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электротранспорте. Е-билет для пассажирских перевозок приравняют к бумажному талону.
Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета", – отметил он.
Далее по теме
В положениях к законопроекту также прописаны цели запуска Е-билета в транспорте:
- использования электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
- создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.
Переход на электрический транспорт
В Украине до 2030 года хотят полностью избавиться от дизельного пассажирского транспорта и перейти на электрический, построив для этого необходимую инфраструктуру. В частности, речь идет об электробусах и зарядных станциях для них.
В этом направлении Украина сотрудничает с международными финансовыми организациями, в том числе в рамках проекта ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II".
Как известно, национальную транспортную стратегию до 2030 года Кабинет министров утвердил еще в 2018 году. Тогда в правительстве заявляли, что документ направлен на "создание новой инфраструктурной реальности".
Ранее мы рассказывали, что в городе Тампере, что в Финляндии начали ездить роботизированные автобусы.