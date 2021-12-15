Европейская авиакомпания открывает новый рейс из Украины – направление

На большинство летних рейсов Swiss еще не открыла продажу билетов

Swiss уже открыла продажу авиабилетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss International Air Lines (Swiss) планирует с 4 июля 2022 года запустить регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.

Об этом сообщает avianews.com.

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Новый рейс появится в рамках расширения сети полетов в летнем расписании следующего года. Авиакомпания решила сделать ставку на рейсы к местам отдыха и маршруты для посещения близких.

Несмотря на то, что новый рейс появится лишь в июле, Swiss уже открыла продажу авиабилетов и опубликовала график рейсов.

Рейсы запланированы два раза в неделю:

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Цюрих 10:00 → Одесса 13:45, понедельник, четверг.

Одесса 14:25 → Цюрих 16:15, понедельник, четверг.

По самому дешевому тарифу Light билеты стоят 6 700 грн в обе стороны (220 евро). Пассажиры могут взять с собой только ручную кладь – чемодан с габаритами до 55х40х23 см и весом до 8 кг и личную вещь с размерами до 40х30х10 см без ограничения по весу.

/ Фото: скриншот

Авиакомпания уже заявила для полетов реактивный самолет Airbus A220-300, который оснащен 145-ю креслами. Он сможет преодолеть расстояние между Одессой и Цюрихом примерно за 3 часа.

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Что известно о Swiss?

Swiss International Air Lines предлагает гарантированные пересадки в своем базовом аэропорту в другие города Европы и в Америку. Она работает как сетевой перевозчик.

Но, на большинство летних рейсов Swiss еще не открыла продажу билетов. Так что, пока что украинцы не смогут спланировать свои пересадки.

Ситуация изменится после 12 января 2022 года – в этот день перевозчик загрузит в систему бронирования информацию о перелетах с 1 июня 2022 года.

Отметим, что авиакомпания сейчас выполняет в Украину только один рейс по маршруту Киев-Цюрих.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известный, как Корфу.