Європейська авіакомпанія відкриває новий рейс з України – напрямок

На більшість літніх рейсів Swiss ще не відкрила продаж квитків

Swiss вже відкрила продаж авіаквитків / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss International Air Lines (Swiss) планує з 4 липня 2022 року запустити регулярні рейси з Цюриха в Одесу.

Про це повідомляє avianews.com.

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Новий рейс з'явиться у рамках розширення мережі польотів у літньому розкладі наступного року. Авіакомпанія вирішила зробити ставку на рейси до місць відпочинку та маршрути для відвідування близьких.

Незважаючи на те, що новий рейс з'явиться лише у липні, Swiss вже відкрила продаж авіаквитків та опублікувала графік рейсів.

Рейси заплановані двічі на тиждень:

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Цюрих 10:00 → Одеса 13:45, понеділок, четвер.

Одеса 14:25 → Цюрих 16:15, понеділок, четвер.

За найдешевшим тарифом Light квитки коштують 6700 грн в обидві сторони (220 євро). Пасажири можуть взяти з собою лише ручну поклажу – валізу з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 8 кг та особисту річ з розмірами до 40х30х10 см без обмеження за вагою.

/ Фото: скріншот

Авіакомпанія вже заявила для польотів реактивний літак Airbus A220-300, який оснащений 145-ма кріслами. Він зможе подолати відстань між Одесою та Цюрихом приблизно за 3 години.

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Що відомо про Swiss?

Swiss International Air Lines пропонує гарантовані пересадки у своєму базовому аеропорту в інші міста Європи та Америку. Вона працює як мережевий перевізник.

Але на більшість літніх рейсів Swiss ще не відкрила продаж квитків. Тож поки що українці не зможуть спланувати свої пересадки.

Ситуація зміниться після 12 січня 2022 року – тоді перевізник завантажить у систему бронювання інформацію про перельоти з 1 червня 2022 року.

Зазначимо, що авіакомпанія зараз виконує в Україну лише один рейс за маршрутом Київ-Цюрих.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси із Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нові маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Стокгольм і на острів Керкіра, який відомий як Корфу.