DHL "озеленится". Почтовый гигант решил использовать электросамолеты

Почтово-логистическая компания DHL сделала заказ на крупную партию электрических самолетов – это нужно для сокращения вредных выбросов в атмосферу

DHL закупит электросамолеты / Фото: DHL/Eviation/Handout via REUTERS, KOEN VAN WEEL/ANP/AFP via Getty Images

Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL International GmbH получит первую партию электросамолетов в 2024 году. При этом электросамолет модели Alice совершит свой первый тестовый полет уже в 2021 году.

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Производить авиалайнеры будет американская авиастроительная компания Eviation Aircraft Ltd, сообщает Интерфакс-Украина.

"Электрификация всех видов транспорта играет решающую роль в достижении нулевых вредных выбросов в атмосферу", – заявил главный исполнительный директор DHL Express Джон Пирсон.

Заказ на поставку партии электросамолетов является частью плана Deutsche Post AG, владеющей DHL International GmbH, по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году. Deutsche Post AG выделила на эти цели 7 млрд евро (8,3 млрд долларов).

Что это за самолеты

Alice сможет перевозить до 1200 кг груза на расстояние не более 815 км. 30 минут зарядки самолета хватит на час полета. Самолет вместит также 9 пассажиров и двух членов экипажа. Двигатель питается от инновационного алюминий-воздушного (литий-ионного) аккумулятора.

Так выглядит прототип электросамолета Alice / Фото производителя

Eviation Aircraft показала перепроектированный электросамолет Alice 1 июля 2021. Этот дизайн компания планирует использовать для его серийного производства. Компания планирует первый полет на 2021 год, а к 2024 году собирается ввести самолет в коммерческую эксплуатацию.

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Авиация считается одним из наиболее проблемных видов транспорта с точки зрения сокращения выбросов углекислого газа. Согласно статистике Евросоюза, 3,8% всех вредных выбросов приходится на именно авиаперевозки.

Электрические самолеты считаются более экологичными и простыми в обслуживании, чем обычные.

Напомним, DHL – далеко не единственная европейская компания, которая решила совершить "зеленый переход". Например, недавно стало известно, что швейцарский SOCAR будет производить зеленый водород.

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