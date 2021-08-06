Швейцарский SOCAR решил производить зеленый водород

Зеленый водород будут поставлять на автозаправочные станции в Швейцарии, а отработанным теплом собираются обогревать жилые дома

/ Фото: JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images

Компания SOCAR Energy Switzerland примет участие в проекте строительства завода по производству зеленого водорода в Швейцарии. Планируется, что завод заработает уже в конце 2022 года. Экологически чистое топливо будет поставляться на станцию техобслуживания на автомагистрали Фуксберг, где SOCAR установит водородные заправки.

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Завод будет производить от 1 тыс. до 1,2 тыс. тонн зеленого водорода в год, сообщает Angi. По подсчетам специалистов, это позволит избежать выброса около 14 тыс. тонн CO 2 в год.

В перспективе также появится инфраструктура для доставки зеленого водорода и на другие автозаправки в Швейцарии.

Следующим этапом проекта станет использование тепла, которое выделяется при производстве зеленого водорода, для обогрева домов. Согласно плану, такой тепловой энергии хватит на 1300 домов в районах Хефе и Марш.

Также создатели проекта намерены протестировать добавление водорода в существующую газораспределительную сеть EW Hofe.

ЕС делает ставку на водород

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Швейцария, хоть и не входит в ЕС, в целом придерживается европейской стратегии "зеленого перехода".

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Европейский Союз уже инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. Стратегия предусматривает, что общий объем инвестиций в водород в Европе может составить от 180 до 470 млрд евро до 2050 года.

В таком случае к 2050 году водород может обеспечить до 24% мировой потребности в энергоресурсах, его ежегодные продажи составят 630 млрд евро.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Но для укрепления позиций водородной энергетики в Европе крайне важно решить вопросы:

производства зеленого водорода (с помощью возобновляемых источников энергии);

транспортировки и хранения водорода – он взрывоопасен при контакте с воздухом в достаточно высокой концентрации; к тому же водород обладает наименьшей плотностью во вселенной, поэтому его нельзя хранить так же компактно, как природный газ.

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