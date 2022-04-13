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В Украине ожило строительство жилья: что происходит с ценами и спросом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 11:27
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Рассказываем, что происходит со спросом на новостройки и как изменилась цена во время войны
Где в Украине начали активно строить жилье
Где в Украине начали активно строить жилье / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, в Украине сдвинулось с мертвого места строительство квартир и даже изменился спрос.

О том, как активно и где в Украине строят жилье, рассказал сервис ЛУН сайту LIGA.net.

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По данным портала, в 10 областях из 782 недостроенных жилых комплексов работы идут уже на 164 объектах, то есть на каждом пятом.

Наибольшее количество "размороженных" ЖК во Львове, начали работу 71 из 189 строительных площадок.

По словам директора City Development Solutions Романа Герасимчука, работают прежде всего те застройщики, у которых был запас средств и материалов.

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Второе место по количеству размороженных проектов занимает Одесса. Там возобновлены работы на 32 ЖК из 144 недостроенных.

"Экономического обоснования нет. Главное – поддержать экономику, Украину, сотрудников, они должны зарабатывать", – заявил СЕО застройщика Гефест групп Василис Бумбурас.

Спрос растет?

По словам застройщиков из Львова, Черновцов и Одессы, они фиксируют частичное восстановление спроса на жилье, в том числе – со стороны переселенцев.

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Он все равно гораздо ниже довоенного, ведь местные ждут стабилизации ситуации, а переселенцы морально еще не готовы к покупке жилья.

Но продажи все равно есть, например, во Львове и Одессе, среди покупателей были даже переселенцы.

Что происходит с ценами

Война не помеха росту цен. Если еще 17 февраля однокомнатная квартира комфорт класса во Львове стоила около 1 млн грн, то сейчас стоимость выросла до 1,1 млн.

К сожалению, во многих ЖК сдвинулись и сроки сдачи объекта. Чтобы привлечь клиентов, некоторые компании фиксируют для них курс доллара на уровне ниже официального показателя НБУ и предлагают скидки.

Еще одним фактором, который подтолкнул к восстановлению строительства, являются планы государства финансировать покупку жилья украинцам, которые из-за войны потеряли дома.

В столице рынок пока не ожил, застройщики замерли в ожидании, также им не хватает стройматериалов.

Аренда квартир

Война и военное положение, безусловно, являются форс-мажорными обстоятельствами, однако не освобождают от выполнения обязательств – арендной платы.

В тоже время форс-мажор позволяет избежать ответственность и виде штрафов, пени и т.д.

Однако некоторые все же могут избежать арендной платы, о том, кому повезет, читайте в материале.

"Сегодня" также писали, как изменятся правила строительства жилья во время войны, и рассказывали, какие квартиры получат переселенцы от государства.

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