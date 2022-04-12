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Кто в Украине может не платить за аренду квартиры во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 13:15
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Эксперт рассказала, что происходит с оплатой аренды недвижимости во время войны
Можно ли не платить за аренду квартиры во время войны
Можно ли не платить за аренду квартиры во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы задаются вопросом – нужно ли платить за аренду квартиры во время войны и можно ли жить этот период бесплатно.

Об этом The Page рассказала адвокат, соучредитель theDoc Ирина Марчук.

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Первое, на чем акцентировала эксперт – это то, что война является форс-мажором и это подтверждает письмо Торгово-промышленной палаты Украины.

Однако это не означает, что все украинцы могут перестать платить за аренду жилья, ведь форс-мажорные обстоятельства освобождают от ответственности (штрафов, возмещения ущерба), но не от самих обязательств.

"То есть условие договора об уплате арендной платы должно быть выполнено, хотя и с нарушением сроков", – подчеркнула адвокат.

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Договор

Для того, чтобы лучше прояснить ситуацию внимательно прочитайте договор, который вы подписывали, снимая квартиру.

В нем должны быть разделы, которые регулирую оплату при форс-мажорных обстоятельствах.

"Текст договора может определять, что при форс-мажоре сторона освобождается не только от штрафа или пеней, но и от арендной платы в целом", – сказала юрист.

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Эксперт напомнила, что текст договора всегда имеет преимущество над общим законодательством.

Если вы не жили в квартире?

Согласно законодательству, арендатор может не платить за аренду квартиры в тот период, когда помещение не могло использоваться в силу обстоятельств, на которые он не влияет.

Вы должны доказать, что не могли пользоваться арендуемым имуществом по форс-мажорным обстоятельствам, не зависящим от вас.

Далее, в зависимости от ситуации, вам следует обратиться напрямую к арендодателю с заявлением с просьбой освободить вас от оплаты аренды в течение периода, за который не могли использовать недвижимое имущество по своему назначению.

Также можете прикрепить письмо Торгово-промышленной палаты и доказательства того, что вы не жили в этой квартире.

"В качестве доказательств можно предоставлять информацию из официальных источников относительно оккупации города или поселка, постоянных обстрелов, информации о возможном наступлении на город", – подчеркивает соучредитель theDoc.

Какое жилье получат переселенцы

Многие украинцы потеряли квартиры из-за агрессии России и после окончания войны смогут получить от государства компенсацию в виде нового жилья.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что первые квартиры для пострадавших будут готовы уже через 3-4 месяца, однако это лишь временное, модульное жилье.

Позже для них будут построены нормальные дома в 10 регионах и это преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут встречаться однокомнатные и трехкомнатные.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны и рассказывали, нужно ли платить за газ в такой ситуации.

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