Продажа недвижимости: украинцам открыли доступ к важной базе данных

Фонд госимущества вернул доступ к одной из баз данных, которую закрыли из-за военного положения

Единая база данных отчетов об оценке снова в открытом доступе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам вернули важный инструмент, касающийся оценки недвижимости. Фонд государственного имущества Украины возобновил работу Единой базы данных отчетов об оценке.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Реклама

Что теперь доступно

"Благодаря возобновлению доступа к Единой базе отчетов об оценке, граждане будут иметь возможность определять стоимость недвижимости для уплаты налогов по сделкам купли/продажи недвижимости, которые будут возобновлены после открытия Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество", – говорится в сообщении.

Ранее доступ к этой базе был закрыт из-за отключения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. К этим базам закрыли доступ с начала военного положения, чтобы уберечь данные граждан. Поэтому пока ни покупать недвижимость, ни продавать ее невозможно.

Когда в Украине исчезнет запрет на продажу жилья

Раньше мы рассказывали, что восстановить возможность покупать и продавать жилье обещают скоро. Однако это будет только на территориях, где нет боевых действий.

Сейчас доступна только регистрация новостроек. Это важно с учетом войны, поскольку если имущество будет повреждено, то инвестору на основании документов компенсируют убытки.

Реклама

Кроме того, доступ к реестру в ближайшее время предоставят нотариусам. Но получат его не все – только те, кто не запятнал свою репутацию незаконными действиями. Критерии доступа нотариусов к реестру будут определяться постановлением Кабмина.

Как правильно арендовать квартиру во время войны

"Сегодня" писали, что в первую очередь для уменьшения потенциальных рисков участникам сделки стоит четко прописать, какие ситуации они будут считать форс-мажором, из-за которого дальнейшее использование жилья в качестве арендованного будет фактически невозможным.

В условиях форс-мажора арендатор может обратиться к хозяину жилья с требованием уменьшить арендную плату или вообще отменить ее период действия этих обстоятельств. Такой причиной может быть официальное заявление правительства с призывом эвакуироваться из вашего населенного пункта или области.

Реклама

Как арендодатель может дополнительно обезопасить себя, если сомневается в платежеспособности квартиросъемщиков и как проверить документы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, где самые низкие цены на аренду жилья, и рассказывали, чего ждать от этого рынка в мае.