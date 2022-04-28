Частные оставят, а многоэтажные снесут? Как будут отстраивать дома в Ирпене

К восстановлению разрушенных украинских городов будут подходить комплексно, пользуясь соответствующей процедурой

Решения по сносу дома принимаются после детального обследования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одним из украинских городов, пострадавшим от нашествия российской армии, является Ирпень, инфраструктура и большое количество жилых домов которого разрушены до основания. Здесь тогда возникает вопрос: как власть собирается это восстанавливать?

О механизмах восстановления Ирпеня рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По его словам, дом, который снаружи выглядит целым и в который ни один снаряд не попал, технические специалисты рекомендуют сносить. А все потому, что взрывы были рядом и у многоэтажки разрушен фундамент, что делает невозможным дальнейшее проживание в нем.

Как узнать в каком состоянии дом, если снаружи все хорошо?

Ответ на вопрос, что делать с тем или иным зданием, дает процедура "технического обследования". Для ее проведения есть коммунальные, частные или государственные специалисты, которые могут дать экспертную оценку, в каком состоянии сейчас конструктив здания.

Сейчас процедура для всех одна – подаете заявку в "Дія", чтобы зафиксировать факт повреждения имущества и ждете, что к вам придут специалисты, проведут техническое обследование и составят акт, где будет указано состояние дома, – объясняет Олег Попенко.

Как будут строить дома?

Частные дома, если это позволяет сделать техническая возможность, будут восстанавливать или, если их признают разрушенными, будут восстанавливать заново. А вот насчет многоквартирных домов, разрушенных кварталов и даже целых городов – больше вопросов, чем ответов. Случаи бывают разные: например, один дом уцелел, а вокруг него все разрушены, или жилье стоит, а котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры разрушены.

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Поэтому эксперт советует:

привязываться не к разрушенным домам, а к уцелевшей коммунальной инфраструктуре;

оценивать, как тот либо другой населенный пункт расположен близко к границе с Россией;

учитывать вопросы коммунальной инфраструктуры.

По его словам, восстановление разрушенных городов, скорее всего, потребует комплексной реконструкции целых кварталов.

У нас износ сетей, поставляющих в дома воду и тепло, составляет около 85%. Логично будет, что при восстановлении целых кварталов сначала восстанавливать сети, а потом уже жилые дома, садики, школы, больницы и другие важные объекты, – говорит Олег Попенко.

Сколько будет стоить жилье после войны

После войны спрос на жилье со стороны украинцев должен быть значительным по очевидным причинам, тогда как интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, явно снизится.

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Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, – рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.

После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет, – говорит эксперт.

После окончания войны также стоит ожидать удорожания строительных материалов, которое будет способствовать удорожанию строительных работ и сказываться как на объеме предложения нового жилья, так и его стоимости.

Раньше мы рассказывали, за сколько можно купить квартиру в Польше, а также писали, как оккупационные власти принудительно отбирают жилье в Крыму.