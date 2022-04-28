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Приватні залишать, а багатоповерхові знесуть? Як відбудовуватимуть будинки в Ірпені

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 14:35
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До відбудови зруйнованих українських міст будуть підходити комплексно, користуючись відповідною процедурою
Рішення щодо зносу будинку ухвалюють після детального обстеження
Рішення щодо зносу будинку ухвалюють після детального обстеження / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одним із українських міст, яке постраждало від навали російської армії, є Ірпінь, інфраструктура та велика кількість житлових будинків якого зруйновані вщент. тут постає питання: як влада збирається це відбудовувати?

Про механізми відновлення Ірпеня розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За його словами, будинок, який зовні має цілий вигляд і в якого жоден снаряд не влучив, технічні фахівці рекомендують зносити. А все тому, що вибухи були поряд і у багатоповерхівки зруйнований фундамент, що унеможливлює подальше проживання в ньому.

Як дізнатися в якому стані будинок, якщо зовні все добре?

Відповідь на питання, що робити з тим чи іншим будинком, дає процедура "технічного обстеження". Для її проведення є комунальні, приватні чи державні фахівці, які можуть дати експертну оцінку, в якому стані зараз конструктив будівлі.

Зараз процедура для всіх одна – подаєте заявку в "Дії", щоб зафіксувати факт пошкодження майна та чекаєте, що до вас прийдуть фахівці, проведуть технічне обстеження та складуть акт, де буде вказано стан будинку, – пояснює Олег Попенко.

Як будуть відбудовувати будинки?

Приватні будинки, якщо це дозволяє зробити технічна можливість, будуть відновлювати або ж, якщо їх визнають зруйнованими, відбудовуватимуть заново. А ось щодо багатоквартирних будинків, зруйнованих кварталів і навіть цілих міст – більше запитань, ніж відповідей. Випадки бувають різні: наприклад, один будинок вцілів, а навколо нього всі зруйновані, або ж житло стоїть, а котельні, ТЕС й інші об'єкти критичної інфраструктури зруйновані.

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Тому експерт радить:

  • прив'язуватися не до зруйнованих будинків, а до вцілілої комунальної інфраструктури;
  • оцінювати, наскільки той чи інший населений пункт розташований близько до кордону з Росією;
  • враховувати питання комунальної інфраструктури.

За його словами, відновлення зруйнованих міст, найімовірніше, вимагатиме комплексної реконструкції цілих кварталів.

У нас знос мереж, що поставляють у будинки воду та тепло, становить близько 85%. Логічно буде, що при відновленні цілих кварталів спочатку відновлювати мережі, а потім уже житлові будинки, садочки, школи, лікарні та інші важливі об'єкти, – каже Олег Попенко.

Скільки коштуватиме житло після війни

Після війни попит на житло з боку українців має бути значним з очевидних причин, тоді як інтерес з боку іноземців, які купили житло у Києві, явно знизиться.

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Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін, – розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

За його словами, через непрацюючий реєстр провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.

Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає, – каже експерт.

Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке сприятиме подорожчанню будівельних робіт і позначатиметься як на обсязі пропозиції нового житла, так і його вартості.

Раніше ми розповідали, за скільки можна купити квартиру в Польщі, а також писали, як окупаційна влада примусово відбирає житло в Криму.

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