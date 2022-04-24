Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Киев, Винница или Днепр? Где самые низкие цены на аренду жилья

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 18:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Редакция "Сегодня" промониторила рынок аренды квартир и определила, где сдают самые дешевые помещения
Рассказываем и показываем самые дешевые предложения по аренде квартир
Рассказываем и показываем самые дешевые предложения по аренде квартир / Фото: Getty Images, Dom.Ria, Коллаж: Сегодня

С начала войны ситуация на рынке аренды жилья очень нестабильна – если на западе страны цены сильно подскочили, то в Киеве упали почти на 50%.

Редакция "Сегодня" промониторила актуальные предложения в сети и предлагает узнать, где выгоднее всего можно арендовать квартиру.

Реклама

Киев

Самое дешевое жилье, которое сейчас можно найти в Киеве, оценивают в 3500 грн без коммуналки. Именно за столько владелец предлагает арендовать однокомнатную квартиру на Осокорках. Смарт-жилье площадью 12 квадратных метров, оборудовано санузлом, двумя спальными местами, холодильником, стиральной машиной, микроволновкой и мебелью.

Квартира на Осокорках
Квартира на Осокорках / Фото: Dom.Ria

В Святошинском районе предлагают однокомнатку на 36 "квадратов" за 3900 грн/мес. В комплекте – два спальных места, кухня, мебель и техника. Жилье отремонтировано, при необходимости можно довезти еще одну кровать. Рядом с домом есть озера и лес.

Реклама

Квартира в Святошинском районе
Квартира в Святошинском районе / Фото: Dom.Ria

Квартиру-студию за 3999 грн сдают в Соломенском районе, коммунальные – только по счетчикам. Площадь квартиры составляет 29 кв. м, есть кухня, два спальных места, стиральная машина, холодильник. Условие от владельца – проживание без животных.

Квартира в Соломенском районе
Квартира в Соломенском районе / Фото: Dom.Ria

Реклама

Винница

В микрорайоне Ближнее Замостье владелица сдает однокомнатную квартиру за 2500 грн/мес. Жилье на 36 квадратных метров, есть кухня и санузел. Рассчитывают на долгосрочную аренду, предпочтут студента или небольшую семью.

Квартира в Ближнем Замостье
Квартира в Ближнем Замостье / Фото: Dom.Ria

На Корее предлагают снять жилье за 3500 грн/мес. В стоимость входит однокомнатная квартира площадью 20 "квадратов", с газовой плитой, стиральной машиной и мебелью. В помещении также установлены счетчики на воду, газ и свет.

Квартира на Корее
Квартира на Корее / Фото: Dom.Ria

Сдается также однокомнатная квартира в 5-этажном доме в Тяжилове. Общая площадь составляет 34 кв.м, есть четыре спальных места. Владельцы рассчитывают на долгосрочную аренду, поселение без животных. Стоимость составляет 4000 грн/мес.

Квартира в районе Тяжилов
Квартира в районе Тяжилов / Фото: Dom.Ria

Днепр

Подешевело жилье и в Днепре. Сейчас цены на аренду стартуют от 2000 грн/мес. Именно столько владелица просит за комнату в 3-комнатной квартире в Индустриальном районе. Общая площадь дома составляет 70 "квадратов", есть мебель, стиральная машинка, холодильник, застеклена лоджия. Проживание с владелицей-пенсионеркой.

Квартира в Индустриальном районе
Квартира в Индустриальном районе / Фото: Dom.Ria

На Левом Берегу сдают однокомнатную квартиру за 3500 грн/мес. площадью 32 кв. м. Есть небольшая кухня, мебель, бытовая техника, вода греется в бойлере. Отдельно нужно платить за коммуналку по показателям счетчиков.

Квартира на Левом Берегу
Квартира на Левом Берегу / Фото: Dom.Ria

За 4000 грн/мес. предлагают снять однокомнатку в Центральном районе. Квартира на 15 "квадратов" расположена на 6-м этаже многоэтажки, с новым ремонтом, полностью меблирована, с бытовой техникой.

Квартира в Центральном районе
Квартира в Центральном районе / Фото: Dom.Ria

Другие предложения

Редко, но на западе страны можно найти жилье по выгодной цене. В микрорайоне Пасечная в Ивано-Франковске появилось предложение за 2000 грн/мес. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м с двумя спальными местами. Из нюансов – нет горячей воды, поэтому арендаторам придется самим устанавливать бойлер, но владелец рассчитывает на долгосрочную аренду.

Квартира в Франковске
Квартира в Франковске / Фото: Dom.Ria

В Кропивницком сдают однокомнатку площадью 33 кв.м на четвертом этаже в 5-этажном доме. Владелица рассчитывает на двух человек, которые будут снимать жилье от 1 года. В квартире есть бойлер, электроотопление, двуспальная кровать и мебель, но нет холодильника и стиральной машины. Стоимость жилья составляет 5500 грн/мес.

Квартира в Кропивницком
Квартира в Кропивницком / Фото: Dom.Ria

За 6000 грн/мес. можно арендовать квартиру в Франковском районе Львова. Однокомнатное жилье на 41 кв.м содержит четыре спальных места, кухню, санузел и застекленный балкон. Подключен интернет и другие удобства.

Квартира во Львове
Квартира во Львове / Фото: Dom.Ria

Рынок аренды в Украине

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал "Сегодня", что в ближайшее время ситуация в областях изменится. Сейчас на формирование цен влияют потоки переселенцев, которые повлекли за собой ажиотаж на западе и удешевление в столице и Одессе.

С начала мая эксперт прогнозирует отток переселенцев домой на более восточные территории. Следовательно, можно ожидать, что спекуляции со стоимостью жилья и аренды исчезнут, а цены вернутся в норму.

Раньше мы писали, что на сайтах недвижимости активно продают и сдают в аренду жилье во Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Учитывая ситуацию в стране, застройщики планируют изменить подход к сооружению домов, соответственно и цены могут измениться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять