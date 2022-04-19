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Спекуляции исчезнут? Чего ждать от цен на аренду жилья в мае

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 11:05
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Эксперт рассказал, что влияет на формирование цен на недвижимость в регионах и чего ждать в ближайшее время
Учитывая спрос, в марте – апреле цены на аренду подскочили
Учитывая спрос, в марте – апреле цены на аренду подскочили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Учитывая большое количество переселенцев, рынок аренды жилья переполнен. Часто спрос превышает предложение, что влияет и на формирование цен.

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в ближайшее время ситуация в областях изменится.

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Сейчас на формирование цен на аренду влияют потоки убегающих от войны людей, а также дальность расположения от зон активных боевых действий. Например, в Одессе и Киеве цены на аренду снизились почти на 50%.

"Причина ясна – города расположены близко к зоне боевых действий, Киев периодически обстреливают ракетами", – отметил эксперт.

Где самые высокие цены

Юрий Пита добавил, что из-за большого количества эвакуированных людей с востока подскочили цены на жилье в Днепре. В настоящее время стоимость аренды поднялась на 10-15%.

Самые высокие цены на западе Украины, но в мае на рынке прогнозируют спад. Переселенцы начнут возвращаться домой, так что спрос упадет и спекуляции с ценами также исчезнут.

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"Цены на аренду будут возвращаться к довоенному уровню", – резюмировал Юрий Пита.

Жилье в условиях войны

Несмотря на сложную ситуацию в стране, более 20% украинских застройщиков возобновили работы на объектах. Большинство продолжают строить в западных областях за собственные деньги, сохраненные до войны. Частично строят жилье в Киеве и в центре страны.

Тяжелую технику отдали на нужды военных, для расчистки от оккупантов освобожденных территорий, на строительных объектах делают базовые работы. Поэтому ожидать полноценного воскресения строительства в Украине пока не стоит.

В то же время на сайтах недвижимости активно продают и сдают в аренду жилье. В частности, во Львовской, Тернопольской и Ужгородской областях сбывают квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. Во Львове цены зашкаливают, а в других городах можно найти предложения в несколько раз дешевле.

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Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в Киеве в апреле. Промониторили также цены на квартиры в Виннице и Одессе и узнали, за сколько продают жилье с шиком во время войны.

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1
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Страховщики Страховщики
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5
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Картофель Картофель
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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Яблоки Яблоки
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Пшено Пшено
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8
Сало Сало
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9
Мороженая рыба Мороженая рыба
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10
Свинина Свинина
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