Рискуете оказаться на улице – как правильно арендовать квартиру во время войны

Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание обеим сторонам сделки во время войны

На что обращать внимание в договоре аренды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы вынуждены были переехать в безопасные районы страны и поэтому вопрос аренды жилья стал особо актуальным в западных областях.

Адвокат и советник юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Грибов рассказал "Фокусу", как собственник и арендатор могут обезопасить себя, заключая сделку в условиях военного положения.

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По словам эксперта, война не принесла особых изменений, но боевые действия все же создают дополнительный риск даже в самых отдаленных областях.

Для собственника в такой ситуации существуют две проблемы:

это безопасность имущества и его состояние;

ситуация, в результате которой боевые действия перенесутся в другие регионы.

Торгово-промышленная палата Украины опубликовала официальное письмо 28 февраля, в котором определила действие обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажора.

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Однако, если речь идет о новых договорах, то участники сделки уже не могут ссылаться на этот документ, поскольку уже знали о действии военного положения.

Что нужно сделать?

Адвокат рассказывает, что в первую очередь для уменьшения потенциальных рисков участникам сделки стоит четко прописать, какие ситуации они будут считать форс-мажором, из-за которого дальнейшее использование жилья в качестве арендованного будет фактически невозможным.

В условиях форс-мажора арендатор может обратится к хозяину жилья с требованием уменьшить арендную плату или вообще отменить ее на период действия этих обстоятельств.

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Такой причиной может быть официальное заявление правительства с призывом эвакуироваться из вашего населенного пункта или области.

"Стороны сами могут договориться, какие случаи будут считать такими, при которых договор может быть приостановлен из-за форс-мажорных обстоятельств. Закон не приводит исключительный перечень таких обстоятельств", — сказал Грибов.

Арендодатель также может дополнительно обезопасить себя, если сомневается в платежеспособности квартиросъемщиков.

Эксперт рекомендует брать, кроме аванса и оплаты последнего месяца, дополнительные денежные гарантии.

Они могут послужить компенсацией за поврежденное имущество, а также психологическим барьером для недобросовестных съемщиков.

"Вдобавок к договору аренды можно заключить акт приема-передачи с четким описанием имущества, которое передается в пользование, чтобы в будущем не возникало никаких вопросов насчет того, какое имущество передали, в каком состоянии – и в каком состоянии его нужно будет вернуть", — рекомендует юрист.

Как проверить документы

Арендаторам очень важно проверить документы собственника жилья, однако доступ к реестрам Министерства юстиции ограничен.

В связи с этим можно проверить правоустанавливающие документы самостоятельно, но нужно быть очень бдительным.

Грибов рекомендует снять копии или сфотографировать их, а также четко прописать все реквизиты в договоре аренды.

Можно ли не вообще не платить за аренду

Ранее мы уже рассказывали, что форс-мажорные обстоятельства освобождают от ответственности (штрафов, возмещения ущерба), но не от самих обязательств.

То есть просто перестать платить за аренду квартиры нельзя, однако есть исключения, о которых можно прочитать в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, где самые низкие цены на аренду жилья и рассказывали, чего ждать от этого рынка в мае.