В Европу от войны: во сколько украинцам обойдется польское "укрытие"

Рассказываем, где украинцам найти жилье и сколько это будет стоить

Сколько стоит жилье в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Польшу уехал не один миллион украинцев. Каждому из них нужно жилье, место, где они смогут уберечь себя от войны. Кто-то воспользовался помощью от польского правительства, а кто-то до сих пор ищет жилье или только планирует выезд в соседнюю страну.

"Сегодня" расскажут вам, во сколько обойдется оренда квартиры в Польше сроком на один месяц.

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Найти жилье можно на польском сайте OLX. Там владельцы или посредники выставляют объявления об аренде. В основном цены за месяц от 1000 злотых (по курсу НБУ 6,8 грн/зл —6800 грн).

Стоимость квартир зависит также от количества жильцов, комнат, ремонта. Если однокомнатная вам обойдется в 1000 злотых, то уже двухкомнатная – в 1600-2000 злотых (10880-13600 грн). Вот некоторые варианты, опубликованные буквально недавно:

Аренда квартир в Польше / Фото: olx.ua

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Аренда квартир в Польше / Фото: olx.ua

Аренда квартир в Польше / Фото: olx.ua

В таких городах, как Варшава, Краков, Познань, Вроцлав аренда квартиры обойдется дороже, чем в более провинциальных городках, расположенных вдали от столицы.

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Найти варианты жилья можно также на сайтах Booking и Ukrainesupport, где помогают украинским беженцам.

Напомним, как рассказал в "видеоинтервью" "Европейской правде" посол Украины в Польше Андрей Дещица, посольство вместе с польским правительством прорабатывает вопрос принятия государственной программы строительства быстрого но качественного жилья для тех людей, которые намерены остаться в Польше.

Правительство и местное самоуправление видят большой плюс в том, чтобы украинцы остались в Польше, потому что это может решить проблему нехватки рабочих рук в стране.

Украинским беженцам платят по 500 злотых

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть менее 3,5 тыс. грн).

Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе электронных услуг PUE ZUS.

Для подачи заявления необходимо:

номер PESEL;

банковский счет;

польский телефонный номер.

Напомним, что по приезду в Польшу украинцы могут устроиться на работу то ли по своей специальности, то ли на вакансии, где опыт и особые навыки не нужны.

Раньше мы писали, как украинцам в Польше снять наличные без комиссии.