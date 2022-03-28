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Как украинским беженцам найти работу в Польше — актуальные вакансии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 13:34
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Рассказываем, какую работу предлагают польские работодатели, и сколько за это платят
Больше всего вакансий подходят только мужчинам
Больше всего вакансий подходят только мужчинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины больше всего наших граждан уехало именно в Польшу. По информации пограничной службы соседней страны (по состоянию на середину марта) их количество уже пересекло отметку в 1,6 млн человек. Поэтому самым актуальным вопросом для большинства будет именно поиск работы по месту нахождения.

"Сегодня" подготовил для вас самые актуальные вакансии, которые польские работодатели предлагают украинцам.

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Заметим сразу, что предложений достаточно много, но в основном они подходят только мужчинам. Мы проанализировали объявление последних трех дней на сайте Jooble, условия труда и заработную плату.

За последние три дня работодатели и посредники разместили около 5 тыс. вакансий с зарплатой в пределах 20—40 тыс. грн. Да, больше всего Польша сейчас нуждается в мужчинах на вакансии:

  • электрик, электромонтер (зарплата 27-35 тыс. грн, без знания польского языка);
  • столяр (25 тыс. грн, с опытом работы на станках и умением читать технические чертежи);
  • сварщик (36-50 тыс. грн, с минимальным опытом работы, без обязательного знания польского языка);
  • шлифовщик (30 тыс. грн, с опытом работы, без знания польского языка);
  • монтажник мобильных домов (22500-31500 грн, ставка зависит от квалификации);
  • сантехник (22500–35000 грн, ставка зависит от квалификации).

Для женщин выбор вакансий невелик, нам удалось найти следующие предложения:

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  • швея (21-21 тыс. грн, опыт работы от 2 лет, знание польского языка необязательно);
  • инспектор по качеству уборки номеров (25-25 тыс. грн, пол не указан в вакансии, можем предположить, что на работу берут как женщин, так и мужчин, опыт работы требуют от 1 года, знания польского и английского на разговорном уровне);
  • рабочий на сбор ягод (28-30 тыс. грн, набор стартует с середины апреля, желаемый опыт в сельскохозяйственной деятельности);
  • работники в прачечную (700-800 долл, без опыта, без знания языка, нет ограничений в возрасте);
  • упаковщик конфет (28-33 тыс. грн, без особых умений и знания польского языка);
  • медсестра (до 40 тыс. грн, опыт работы от 3 лет, диплом медсестры, знание польского языка на разговорном уровне).

Также немало вакансий и для водителей, операторов, разнорабочих и т.д.

Польские работодатели переформатируют работу

Польские работодатели с пониманием относятся к ситуации в Украине и переформатируют свою работу для наших женщин.

Да, женщины смогут работать в:

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  • торговли;
  • сфере обслуживания;
  • логистике;
  • отрасли е-commerce;
  • на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Агентства по трудоустройству и местные власти анализируют спрос на работников в отдельных городах, пытаясь создать лучшее предложение для украинских женщин. Они собирают информацию о вакансиях и формах поддержки, которыми могут воспользоваться женщины с детьми, чтобы иметь возможность работать, а также оказывают юридическую помощь.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинских переселенцев в Польше, а также писали, что в Польше возник дефицит квартир, предназначенных для аренды.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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