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Слишком много беженцев из Украины? В Польше возник дефицит на аренду квартир

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 14:14
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Поляки предлагают меньше жилья в аренду на фоне высокого спроса среди украинцев
В Польше возник дефицит на аренду квартир
В Польше возник дефицит на аренду квартир / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По сравнению с февралем, в начале марта выросло количество поисковых запросов на польских сайтах с целью арендовать квартиру на 110%.

Таков результат исследования агентства Gremi Personal.

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Украинцы ищут квартиры в Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Гданьске. В то же время, предложений аренды стало не так и много. Хотя часть беженцев поляки поселяют в специальных центрах или у себя дома.

В связи с ростом спроса на рынке аренды недвижимости подскочили цены на 25%. Особенно это заметно в больших городах. Если раньше в Варшаве можно было арендовать квартиру с двумя комнатами за 2,5 тысячи злотых (17 тысяч гривен), то сейчас уже за 3 тысячи (21 тысяча гривен).

Гражданам рекомендуют ехать в небольшие города, поскольку там более дешевая арендная плата и больше шансов найти работу. Многие предприятия расположены как раз подальше от крупных городов и предлагают вакансии для женщин.

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Эвакуация за границу

Из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Австрию курсируют эвакуационные поезда "Укрзализницы". На каждый день есть постоянный график движения, поезда выезжают из Львова, Ужгорода.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в разных городах Польши. Писали также цены на квартиры в Чехии.

Читайте также о том, за сколько продают бензин на заправках Словакии, Германии, Чехии и Польше.

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