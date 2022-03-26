OTP Bank и Райффайзен Банк разрешили покупку европейских валют: в каких странах

Рассказываем, какие банки разрешили украинским переселенцам обменивать национальную валюту на европейские.

Не во всех странах украинцам удается обменять гривни / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинские и зарубежные банки разрешили украинцам, покинувшим страну из-за войны с Россией, обменивать гривню на европейские валюты.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль в Facebook.

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Он рассказал о банковских учреждениях в Австрии, Румынии и Венгрии, где украинцы могут совершить обмен нацвалюты.

Банковские учреждения в Австрии

В Австрии обменять валюту можно в двух учреждениях: в Райффайзен Банке и в Erste Bank Oesterreich.

В Райффайзен Банке один человек может обменять до 500 евро в день, имея действительный загранпаспорт. Выполнить это можно в отделениях в городах:

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Вена, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия;

Зальцбург;

Каринтия;

Бургенланд.

"Raiffeisen bank также анонсировал появление услуги обмена наличной гривни в Болгарии, Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии. Банк будет уведомлять об этом дополнительно", – отметил Горбаль.



В Erste Bank Oesterreich один человек может обменять до 300 евро. Для этого также необходимо иметь действительный загранпаспорт.

Банковские учреждения в Румынии

В Румынии обмен украинской гривни на лее совершает Banca Comercială Română. 11 отделений у границы с Украиной предоставляют такую услугу. Обменивать можно до 1000 лей (6,5 тыс. грн ориентировочно) на одного человека.

Список отделений, где можно совершить обмен, по ссылке.

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Банковские учреждения в Венгрии

В Венгрии обменять национальную валюту можно в отделениях OTP Bank. Лимит – 15 тыс. грн за одну транзакцию. Список отделений по ссылке.

Банк предлагает открыть счет в форинтах в специальных отделениях OTP Bank в Венгрии. Эта возможность доступна:

всем украинцам старше 18 лет при наличии действительного паспорта или проездного документа;

украинцам от 14 до 18 лет – при обязательном присутствии родителей или законных опекунов.

Что делать с гривной, если вы едете за границу

Национальный банк рекомендует не вывозить наличную гривню за границу, а внести ее на карточные счета в Украине.

Проблема в том, что украинцы, переехавшие в другие страны с наличными, иногда не могут ее обменять. Иногда они вынуждены менять ее за бесценок. Именно поэтому выезжать следует со средствами на платежной карте.

Украинцы за рубежом могут рассчитываться картами, которые выдали украинские банки, и снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

В таком случае конвертация валюты будет происходить по курсу, который установил банк, выпустивший вашу карту. Но не по курсу наличного обмена.

Напомним, что Нацбанк снял некоторые ограничения на валютном рынке. В частности, были сняты ограничения на снятие наличных в населенных пунктах страны, которые были под угрозой оккупации россиянами.

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