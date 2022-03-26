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OTP Bank та Райффайзен Банк дозволили придбання європейських валют: в яких країнах

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26 березня, 14:00
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Розповідаємо, які банки дозволили українським переселенцям обмінювати національну валюту на європейські
Не у всіх країнах українцям вдається обміняти гривні
Не у всіх країнах українцям вдається обміняти гривні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі українські та закордонні банки дозволили українцям, які залишили країну через війну з Росією, обмінювати гривню на європейські валюти.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Горбаль у Facebook.

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Він розповів про банківські установи в Австрії, Румунії та Угорщині, де українці можуть здійснити обмін нацвалюти.

Банківські установи в Австрії

В Австрії обміняти валюту можна у двох установах: у Райффайзен Банку та в Erste Bank Oesterreich.

У Райффайзен Банку одна людина може обміняти до 500 євро на день, маючи дійсний закордонний паспорт. Здійснити це можна у відділеннях в містах:

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  • Відень, Верхня Австрія, Нижня Австрія;
  • Зальцбург;
  • Каринтія;
  • Бургенланд.

"Raiffeisen bank також анонсував появу послуги обміну готівкової гривні в Болгарії, Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Банк повідомлятиме про це додатково", – зазначив Горбаль.

У Erste Bank Oesterreich одна людина може обміняти до 300 євро. Для цього також потрібно мати дійсний закордонний паспорт.

Банківські установи в Румунії

У Румунії обмін української гривні на леї здійснює Banca Comercială Română. 11 відділень біля кордону з Україною надають таку послугу. Обмінювати можна до 1000 лей (6,5 тис. грн орієнтовно) на одну особу.

Список відділень, де можна здійснити обмін, за посиланням.

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Банківські установи в Угорщині

В Угорщині обміняти національну валюту можна у відділеннях OTP Bank. Ліміт — 15 тис. грн за одну транзакцію. Перелік відділень за посиланням.

Банк також пропонує відкрити рахунок у форинтах у спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині. Ця можливість доступна:

  • всім українцям віком від 18 років за наявності дійсного паспорта чи проїзного документа;
  • українцям від 14 до 18 років – за обов'язкової присутності батьків або законних опікунів.

Що робити з гривнею, якщо ви їдете за кордон

Національний банк рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести її на карткові рахунки в Україні.

Проблема у тому, що українці, які переїхали в інші країни з готівкою, часом не можуть її обміняти. Інколи вони змушені міняти її за безцінь. Саме тому виїжджати варто з коштами на платіжній картці.

Українці за кордоном можуть розраховуватися картками, які видали українські банки, та знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

У такому разі конвертація валюти відбуватиметься за курсом, який встановив банк, що випустив вашу картку. Але не за курсом готівкового обміну.

Нагадаємо, що Нацбанк зняв деякі обмеження на валютному ринку. Зокрема, було знято обмеження на зняття готівки у населених пунктах країни, які були під загрозою окупації росіянами.

Раніше ми писали, як змінилися правила видачі кредитів після запровадження воєнного стану.

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