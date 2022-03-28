Як українським біженцям знайти роботу в Польщі — актуальні вакансії

Розповідаємо, яку роботу пропонують польські роботодавці, та скільки за це платять

Найбільше вакансій підходять лише чоловікам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України найбільше наших громадян виїхало саме до Польщі. За інформацією прикордонної служби сусідньої країни (станом на середину березня) їх кількість вже перетнула позначку 1,6 млн осіб. Тож чи не найактуальнішим питанням для більшості буде саме пошук роботи за місцем перебування.

"Сьогодні" підготував для вас найактуальніші вакансії, які польські роботодавці пропонують українцям.

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Зауважимо відразу, що пропозицій доволі багато, але в основному вони підходять лише чоловікам. Ми проаналізували оголошення останніх трьох днів на сайті Jooble, умови праці та заробітню плату.

За останні три дні роботодавці та посередники розмістили майже 5 тис. вакансій із зарплатою в межах 20—40 тис. грн. Так, найбільше Польща зараз потребує чоловіків на вакансії:

електрик, електромонтер (зарплата 27-35 тис. грн, без знання польської мови);

столяр (25 тис. грн, з досвідом роботи на станках та вмінням читати технічні креслення);

зварювальник (36-50 тис. грн, з мінімальним досвідом роботи, без обовʼязкового знання польської мови);

шліфувальник (30 тис. грн, з досвідом роботи, без знання польської мови);

монтажник мобільних будинків (22500-31500 грн, ставка залежить від кваліфікації);

сантехнік (22500-35000 грн, ставка залежить від кваліфікації).

Для жінок вибір вакансій невеликий, нам вдалося знайти такі пропозиції:

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швачка (21-21 тис. грн, досвід роботи від 2 років, знання польської мови необовʼязкове);

інспектор з якості прибирання номерів (25-25 тис. грн, стать не вказана у вакансії, можемо припустити, що на роботу беруть як жінок, так і чоловіків, досвід роботи вимагають від 1 року, знання польської та англійської на розмовному рівні);

робочий на збір ягід (28-30 тис. грн, набір стартує із середини квітня, бажаний досвід у сільськогосподарській діяльності);

працівники в пральню (700-800 дол, без досвіду, без знання мови, нема обмежень у віці);

пакувальник цукерок (28-33 тис. грн, без особливих вмінь та знання польської мови);

медсестра (до 40 тис. грн, досвід роботи від 3 років, диплом медсестри, знання польської мови на розмовному рівні).

Також чимало вакансій і для водіїв, операторів, різноробочих тощо.

Польські роботодавці переформатовують роботу

Польські роботодавці з розумінням ставляться до ситуації в Україні і переформатовують свою роботу для наших жінок.

Так, жінки зможуть працювати у:

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торгівлі;

сфері обслуговування;

логістиці;

галузі е-commerce;

на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Агенції з працевлаштування та місцеві органи влади аналізують попит на працівників в окремих містах, намагаючись створити найкращу пропозицію для українських жінок. Вони збирають інформацію про вакансії та форми підтримки, якими можуть скористатися жінки з дітьми, щоб мати можливість працювати, а також надають юридичну допомогу.

Раніше ми розповідали, що чекає українських переселенців в Польщі, а також писали, що в Польщі виник дефіцит квартир, призначених для оренди.