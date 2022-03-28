В Європу від війни: у скільки українцям обійдеться польське "укриття"

Розповідаємо, де знайти українцям житло та скільки це коштуватиме

Скільки коштує житло в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни до Польщі виїхав не один мільйон українців. Кожному з них потрібне житло, місце, де вони зможуть вберегти себе від війни. Хтось скористався допомогою від польського уряду, а хтось досі шукає житло або лише планує виїзд до сусідньої країни.

"Сьогодні" розкажуть вам, скільки коштуватиме оренда квартири в Польщі терміном на один місяць.

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Знайти житло можна на польському сайті OLX. Там власники чи посередники виставляють оголошення про оренду. В основному ціни за місяць від 1000 злотих (за курсом НБУ 6,8 грн/зл —6800 грн).

Вартість квартир залежить також від кількості мешканців, кімнат, ремонту. Якщо однокімнатна вам обійдеться в 1000 зл, то вже двокімнатна — в 1600-2000 зл (10880-13600 грн). Ось деякі варіанти, опубліковані буквально нещодавно:

Оренда квартир в Польщі / Фото: olx.ua

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Оренда квартир в Польщі / Фото: olx.ua

Оренда квартир в Польщі / Фото: olx.ua

У таких містах, як Варшава, Краків, Познань, Вроцлав оренда квартири обійдеться дорожче, ніж у більш провінційних містечках, розташованих подалі від столиці.

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Знайти варіанти житла можна також на сайтах Booking та ukrainesupport, де допомагають українським біженцям.

Нагадаємо, як розповів у відеоінтерв’ю "Європейській правді" посол України в Польщі Андрій Дещиця, посольство разом з польським урядом опрацьовує питання прийняття державної програми будівництва швидкого але якісного житла для тих людей, які мають намір залишитися в Польщі.

Уряд та місцеве самоврядування вбачають великий плюс у тому, щоб українці залишилися в Польщі, тому що це може вирішити проблему нестачі робочих рук в країні.

Українським біженцям платять по 500 злотих

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, які мають неповнолітніх дітей на утриманні, можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі електронних послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно:

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

Нагадаємо, що після приїзду до Польщі українці можуть влаштуватися на роботу чи то за своєю спеціальністю, чи то на ті вакансії, де досвід та особливі навички не потрібні.

Раніше ми писали, як українцям зняти готівку в Польщі без комісії.