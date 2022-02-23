От войны на Запад? Сколько стоит аренда квартир в Луцке, Ровно и Львове.

Рассказываем, сколько стоит аренда недвижимости в западных областях Украины

Сколько стоит недвижимость в Луцке и Ровно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне сложной геополитической ситуации в Украине, экскалации, военных действий на Востоке украинцы все больше интересуются арендой жилья на Западе страны.

"Сегодня" расскажет, сколько стоят квартиры разного вида в Луцке, Ровно и Львове.

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Для сравнения мы выбрали квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные, ориентируясь на нужды и кошельки украинцев.

Квартиры в Луцке

Такие популярные в Киеве смарт-квартиры (студии, имеющие только кухню и спальню в одной комнате, небольшой коридор и ванную) в Луцке большим спросом не пользуются. Большинство объявлений ориентированы на аренду однокомнатных квартир. Такие можно арендовать за 5000-9000 грн. Все зависит от новизны дома, месторасположения и ремонта.

Вот например, согласно объявлениям на OLX, с подобным ремонтом однокомнатная квартира будет стоить в пределах 5000-6000 грн.

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Однокомнатная квартира в Луцке / Фото: olx.ua

Малогабаритные квартиры на одного тоже можно найти. Нам произошло объявление, где небольшая квартира в центре города стоит 4500 грн без коммунальных услуг. Имеет она вот такой вид:

Квартира в Луцке / Фото: olx.ua

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Двухкомнатные квартиры в Луцке арендуют по хорошим ценам. К примеру, квартира с подобным ремонтом вам обойдется в 8000 грн.

Квартира в Луцке / Фото: olx.ua

Квартиры во Львове

Аренда квартир во Львове будет дороже, чем в Луцке. К примеру, студию вы можете арендовать ориентировочно за 5000 грн однокомнатную с хорошим ремонтом, недалеко от центра. за 6000-9000 грн, а двухкомнатная обойдется вам в 7000-15000 грн (в зависимости от ремонта и геолокации жилья).

Вот некоторые примеры:

Однокомнатная квартира во Львове / Фото: olx.ua

Пример двухкомнатной квартиры во Львове / Фото: olx.ua

Нам случилось также объявление об аренде квартиры за 3500 грн, однако она не предусматривает ванную комнату и отдельную кухню. По словам владельца объявления, такая квартира называется "кавалерка".

Пример кавалерки во Львове / Фото: olx.ua

Квартиры в Ровно

Среди объявлений об аренде квартир в Ровно часто можно встретить предложение по аренде отдельного помещения в частном доме, который якобы поделен на две части: для хозяев и для арендаторов. Такая квартира нам случилась по цене 4000 грн, ремонт и расположение довольно неплохие.

Однокомнатная квартира в Ровно / Фото: olx.ua

Квартир-студий тоже небольшое количество в Киеве. Обычно они расположены в новостройках, имеют хороший ремонт и стоят как однокомнатные. Вот такую мы, например, нашли по цене 6500 грн.

Студия в Ровно / Фото: olx.ua

Стоимость двухкомнатных квартир практически такая же, как и в Луцке. Если изысканно поискать на разнообразных досках объявлений, то арендовать квартиру можно практически по дешевке. Нам случилась двухкомнатная квартира стоимостью 7000 грн без коммунальных услуг. Она выглядит так:

Двухкомнатная квартира в Ровно / Фото: olx.ua

Заметим, что обычно условия аренды предусматривают следующие правила:

оплата за месяц;

оплата залога в размере месячной суммы аренды;

комиссия 50% агентству.

Что изменилось на рынке недвижимости?

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц – покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Приказом Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 утвержден порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Проще говоря, нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это лишь для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Раньше мы рассказывали, как в Украине нарушают права владельцев недвижимости, а также писали, что именно вы можете приобрести на рынке недвижимости, имея в запасе всего 5 тыс. долл.