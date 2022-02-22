Стоимость квартир подскочит"до небес"? Как в Украине нарушают права владельцев недвижимости

Риелторские услуги могут вырасти, а за ними и стоимость квартир

Стоимость квартир может значительно вырасти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине на 23 февраля 2022 года запланированное рассмотрение законопроекта №3618 "О риелтерской деятельности в Украине", который специалисты по недвижимости называют "рейдерским".

Об этом "Сегодня" сообщил Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциация специалистов по недвижимости Украины).

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Он отметил, что принятие этого документа будет иметь негативные последствия в целом для рынка недвижимости.

"Принятие этого законопроекта негативно отразится на качестве предоставляемых услуг, навяжет клиентам обязательное обращение к риелторам, что нарушает конституционные права собственников недвижимости, и создаст дополнительные преграды на рынке", — подчеркнул глава АФНУ.

По его словам, стоимость недвижимого имущества из-за этого может возрасти на 2-3%, из-за удорожания риелторских услуг, от которых потребители не будут вправе отказаться.

В чем суть законопроекта?

Как объясняет Юрий Пита, документ имеет целью создать квази-организацию под названием "Федерация", в которую должны войти все без исключения профессиональные специалисты по недвижимости. И именно эта "Федерация" будет решать, кому работать, а кому нет. По мнению эксперта и его коллег, это приведет к созданию коррупционных схем и дальнейшей монополизации рынка риелторских услуг.

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"Все специалисты по недвижимости будут обязаны тратить заработанные средства на содержание аппарата организации, получение Сертификата и других видов квалификационных свидетельств, на создание новых информационных баз и реестров. По предварительному подсчету АФНУ, ежегодная прибыль "руководителей" или "наблюдателей" за рынком, полученным за счет риелторов, может составить не менее 100 млн грн", — рассказал Юрий Пита.

По его словам, несмотря на многочисленные обращения профильных организаций, инициаторы законопроекта даже не пытались провести хоть какую-то конструктивную встречу, чтобы согласовать основные разногласия и услышать мнение участников рынка.

Как реагирует на законопроект НАПК?

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже предоставило свои негативные выводы по законопроекту №3618, среди которых в частности:

нарушение ст. 41 Конституции Украины и норм гражданского законодательства прав собственника на свободное владение, использование и распоряжение своим имуществом;

наделение вновь созданной "Федерации" функциями контроля за риелторской деятельностью;

коррупционные риски в связи с созданием, владением и администрированием Единой информационной базы;

увеличение денежных и временных расходов на получение разрешительных документов субъектами риелторской деятельности (сертификата субъекта риелторской деятельности, квалификационного свидетельства брокера, квалификационного свидетельства специалиста в сфере риелторской деятельности).

Можно ли иначе решить вопрос?

Юрий Пита подчеркнул, что АФНУ готова к сотрудничеству и разработке нового законопроекта, по-настоящему профессионального закона, который будет подготовлен при участии риелторских сообществ и организаций.

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Должен он базироваться на следующих тезисах:

риелторские услуги должны предоставлять опытные, сертифицированные специалисты в соответствии с согласованными всеми участниками рынка стандартами профессии;

каждый специалист должен сам выбирать, в каком профессиональном сообществе он сможет пройти обучение и получить Сертификат соответствия;

каждый риелтор должен быть субъектом предпринимательской деятельности или официально трудоустроенным лицом;

каждый профессиональный специалист вправе самостоятельно устанавливать стоимость оказываемых им услуг;

установление критериев ответственности ("предохранителей") за предоставление некачественных услуг и лишение права заниматься риелторской деятельностью за систематические нарушения;

внедрение механизмов сотрудничества между органами власти и профессиональными риелторами для возможности получить информацию, необходимую для предоставления качественных услуг: проверка документов, доступ к базам данных и т.д.

Что изменилось на рынке недвижимости?

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц – покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

Приказом Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 утвержден порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Проще говоря, нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это лишь для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

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