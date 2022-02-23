Від війни на Захід? Скільки коштує оренда квартир у Луцьку, Рівному та Львові

Розповідаємо, скільки вартує оренда нерухомості у західних областях України

Скільки коштує нерухомість у Луцьку та Рівному / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На фоні складної геополітичної ситуації в Україні, екскалації, воєнних дій на Сході в українці все більше цікавляться орендою житла на Заході країни.

"Сьогодні" розповість, скільки вартують квартири різного виду у Луцьку, Львові та Рівному.

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Для порівняння ми обрали квартири-студії, однокімнатні, двокімнатні, орієнтуючись на потреби та гаманці українців.

Квартири у Луцьку

Такі популярні в Києві смарт-квартири (студії, що мають лише кухню і спальню в одній кімнаті, невеликий коридор та ванну кімнату) в Луцьку великим попитом не користуються. Більшість оголошень орієнтовані на оренду однокімнатних квартир. Такі можна орендувати за 5000—9000 грн. Все залежить від новизни будинку, місця розташування та ремонту.

Ось наприклад, згідно з оголошеннями на OLX, з подібним ремонтом однокімнатна квартира вартуєватиме в межах 5000—6000 грн.

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Однокімнатна квартира в Луцьку / Фото: olx.ua

Малогабаритні квартири на одного теж можна знайти. Нам трапилося оголошення, де невелика квартира в центрі міста вартує 4500 грн без комунальних послуг. Має вона ось такий вигляд

Квартира в Луцьку / Фото: olx.ua

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Двокімнатні квартири у Луцьку орендують за доволі хорошими цінами. Наприклад, квартира з подібним ремонтом вам обійдеться у 8000 грн.

Квартира в Луцьку / Фото: olx.ua

Квартири у Львові

Оренда квартир у Львові буде дещо дорожча, ніж у Луцьку. Наприклад, студію ви можете орендувати орієнтовно за 5000 грн, однокімнатну з хорошим ремонтом, недалеко від центру — за 6000—9000 грн, а двокімнатна обійдеться вам у 7000—15000 грн (залежно від ремонту та геолокації житла).

Ось деякі приклади:

Однокімнатна квартира у Львові / Фото: olx.ua

Приклад двокімнатної квартири у Львові / Фото: olx.ua

Нам трапилося також оголошення про оренду квартири за 3500 грн, проте вона не передбачає ванної кімнати та окремої кухні. За словами власника оголошення, така квартира називається "кавалерка".

Приклад кавалерки у Львові / Фото: olx.ua

Квартири у Рівному

Серед оголошень про оренду квартир у Рівному часто можна зустріти пропозицію щодо оренди окремого приміщення в приватному будинку, який начебто поділений на дві частини: для хазяїв та для орендарів. Така квартира нам трапилася за ціною 4000 грн, ремонт та розташування доволі непогані.

Однокімнатна квартира в Рівному / Фото: olx.ua

Квартир-студій теж невелика кількість у Рівному. Зазвичай розташовані вони в новобудовах, мають хороший ремонт та вартують як однокімнатні. Ось таку ми, наприклад, знайшли за ціною 6500 грн.

Студія у Рівному / Фото: olx.ua

Вартість двокімнатних квартир практично така ж як і у Луцьку. Якщо добряче пошукати на різноманітних дошках оголошень, то орендувати квартиру можна практично задешево. Нам трапилася двокімнатна квартира вартістю 7000 грн без комунальних послуг. Вона має такий вигляд:

Двокімнатна квартира в Рівному / Фото: olx.ua

Зауважимо, що зазвичай умови оренди передбачають такі правила:

оплата за місяць;

оплата застави в розмірі місячної суми оренди;

комісія 50% агентству.

Що змінилося на ринку нерухомості?

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб – покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Наказом Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460 затверджено порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації майнових прав на нерухомість.

Простіше кажучи, нотаріуси, оформлюючи угоду, мають заповнювати додаткову форму і передавати її податковій інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, щоб перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться.

Раніше ми розповідали, як в Україні порушують права власників нерухомості, а також писали, що саме ви можете придбати на ринку нерухомості, маючи в запасі лише 5 тис. дол.