Покинутий будинок чи цілий бізнес? Що придбати, коли в кишені 5 тис. доларів

Останнім часом інвестиції в нерухомість стали не просто новомодним трендом, а й цілком обгрунтованою та прибутковою справою. З огляду на це, багато українців замислюютьс: що ж придбати, коли бюджет обмежений?
"Сьогодні" розповість вам, що можна купити, коли в запасі лише 5000 доларів (за курсом 17 лютого 2022 року, 140 450 грн).
Користуючись пошуком на сайті DOM.RIA, ми підібрали кілька варіантів нерухомості різного призначення.
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"Продам гараж"
Однією з покупок до 5000 доларів може бути гараж. Оголошень про продаж такої нерухомості в Україні чимало. Зазвичай ціни коливаються у межах 3-6 тисяч дол. Є, звісно, і значно дорожчі.
Ось, наприклад, в такому стані продають цегляний гараж у Хмельницькому з одним машиномісцем. Розміщується він в гаражному кооперативі, а його загальна площа 18 метрів квадратних. Коштує таке приміщення 4000 дол (за курсом 17 лютого 2022 року, 112 360 грн)
За такими ж цінами можна придбати гараж у Києві чи в населених пунктах поблизку столиці, які, до слова, розбудовуються все більше і більше. Відповідно кількість жителів росте, і ймовірність здати приміщення в оренду також.
Як приклад, нам трапився гараж в Оболонському районі Києва за ціною 5000 доларів. Гараж має одне машиномісце, а його загальна площа 24 м кв. Автор оголошення також зазначив, що приміщення утеплене, тож зимою там дуже тепло та комфортно. Як гадаєте, вдала інвестиція?
Куплю дачу?
Промоніторивши відповідні оголошення на сайті, вам може трапитися і продаж як частини будинку, так і цілого (правда, зазвичай, в стані розрухи). Його можна використати на деякий період як дачу, або ж, облюбувавши місце, придбати задля майбутнього будівництва якогось котеджу, наприклад.
Нам трапилося оголошення про продаж будинку в Кривому Розі загальною площею в 65 м кв та ділянкою в 12 соток. Стіни приміщення глинобетонні. Будинок із трьох кімнат стоїть поблизу річки Інгулець.
Вартість його 4500 доларів. Правда, додатково висить борг за комунальні платежі — ще 450 дол.
Комерційне приміщення
За наш бюджет в 5 тис дол можна придбати і комерційну нерухомість. Наприклад, якийсь невеличкий бізнес.
Такий ми знайшли у Вінниці. Пропозиція напряму від власника, а він продає не просто приміщення, а вже готовий бізнес, пропонує навіть залишити деяку техніку. Коштує такий магазин 4700 дол, його загальна площа сягає 32 м кв.
Загалом, 5000 доларів сума хоч і невелика, але придбати собі нерухомість можна. Головне — не натрапити на шахраїв.
Роздають гроші на житло?
У 2021 році уряд забезпечив довгостроковими пільговими позиками 1126 українських сімей у рамках державної програми "Власний дім", яка фінансує індивідуальне житлове будівництва на селі.
Для будівництва чи купівлі будинку, мешканець села чи селища в рамках програми "Власний дім" може розраховувати на кредит під 3% річних на 20 років, але не більш ніж до досягнення пенсійного віку. А молоді сім'ї одержують кредитні гроші на 30 років. Також є додаткові пільги для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців.
Програма передбачає максимальну і мінімальну суму кредиту для різного виду будівництва:
- до 400 тис. грн. – для нового будівництва;
- до 250 тис. грн – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного житла;
- до 300 тис. грн. – для придбання житла;
- до 100 тис. грн – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.
Нагадаємо, недобросовісні забудовники часто "кидають" українців на гроші, що ті вклали в недобудоване житло. Ми зібрали для вас різноманітні державні сервіси, за допомогою яких і можна перевірити того чи іншого забудовника.
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