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В Україні роздають гроші для будівництва житла: хто і як їх отримує

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 19:15
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Мати власне житло пропонують не лише молодим сім'ям
Українці можуть отримати до 400 тисяч гривень, щоб збудувати своє житло
Українці можуть отримати до 400 тисяч гривень, щоб збудувати своє житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році уряд забезпечив довгостроковими пільговими позиками1126 українських сімей у рамках державної програми "Власний дім", яка фінансує індивідуальне житлове будівництва на селі.

Про це розповіла заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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За її словами, пільгові кредити мають величезну попульярність серед українців, адже прогама уряду є реальним шансом отримати власне житло або покращити умови проживання.

"У 2022 році вона продовжується. На її реалізацію у спецфонді держбюджету передбачено майже 39 млн гривень", – зазначила вона. .

Умови програми

Для будівництва чи купівлі будинку, мешканець села чи селища в рамках програми "Власний дім" може розраховувати на кредит під 3% річних на 20 років, але не більш ніж до досягнення пенсійного віку. А молоді сім'ї одержують кредитні гроші на 30 років. Також є додаткові пільги для багатодітних сімей, учасників АТО та переселенців.

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Програма передбачає максимальну і мінімальну суму кредиту для різного виду будівництва:

  • до 400 тис. грн. – для нового будівництва;
  • до 250 тис. грн – для реконструкції житлового будинку, добудови незавершеного житла;
  • до 300 тис. грн. – для придбання житла;
  • до 100 тис. грн – для спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.

Хто може отримати кредит від держави

Фонди підтримки індивідуального житлового будівництва в селі, засновником яких є ОДА. Фонди працюють по всій території України і саме туди треба подати пакет документів, щоб отримати пільговий кредит

А що із цінами на квартири?

Вартість житла в Україні у 2022 році може подорожчати на 10-15%. .

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"Розвиток іпотеки та законодавче регулювання первинного ринку – процеси, які між собою пов'язані. Адже йдеться не лише про доступність іпотеки для громадян, а й про те, щоб іпотека запрацювала на "безпечному" первинному ринку. За оптимістичним сценарієм, у найближчі роки кількість виданих іпотечних кредитів на придбання житла на первинному ринку може становити 40-50% від загального обсягу іпотеки, що може спровокувати новий житловий бум", – наголосив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найдорожчою квартирою в Україні виявився пентхаус на столичному Печерську.

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