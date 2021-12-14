В Україні подорожчають квартири: що буде з цінами на житло у 2022 році

На первинному ринку, у найближчі 3-5 років, варто очікувати суттєвих змін в роботі забудовників

Наразі у Києві лише 20% забудовників працюють за новими світовими стандартами / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році в Україні на 10-15% може зрости вартість житла на первинному ринку. Найбільші коливання можливі в період з квітня по червень та з жовтня по грудень.

Таку думку висловив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

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Що з цінами?

"У 2022 році понад 60-65% попиту на первинному ринку буде зосереджено на 1,2-кімнатних квартирах площею до 60 м2 саме в об’єктах класів комфорт та комфорт+, яким притаманні висока якість будівництва, а також передбачене створення повноцінного інфраструктурного комплексу", – розповів Михайло Підвисоцький.

За його словами, ціни на нерухомість на первинному ринку залежать від ефективності законодавчих змін у сфері містобудування, що мають гарантувати покупцям безпечне придбання осель та від темпів розвитку іпотечного кредитування.

Таким чином, для того, щоб суттєво збільшити попит на новобудови, потрібно, щоб частка укладених іпотечних угод становила 25-30%. А за підсумками 9 місяців 2021 року лише близько 0,5% іпотечних угод на ринку житла припало на первинний ринок, а за програмою "Доступна іпотека" трохи більше 20%.

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"Розвиток іпотеки і законодавче регулювання первинного ринку – пов’язані між собою процеси. Адже йдеться не лише про доступність іпотеки для громадян, а ще й про те, щоб іпотека запрацювала на "безпечному" первинному ринку. За оптимістичного сценарію, у найближчі роки кількість виданих іпотечних кредитів для придбання житла на первинному ринку може скласти 40-50% від загального обсягу іпотеки, що може спровокувати новий житловий бум", – наголосив Підвисоцький.

Що буде з ринком?

Підвисоцький заявив, що на первинному ринку, у найближчі 3-5 років, варто очікувати суттєвих змін в роботі забудовників. Зміниться не лише якість житлових комплексів, а і бізнес-процеси в девелоперських компаніях.

За його словами, наразі у Києві лише 20% забудовників працюють за новими світовими стандартами. А сучасні девелопери для реалізації проєктів все частіше використовують власні інвестиції, які становлять до 60% від собівартості проєкту.

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"Такі кошти дають змогу будувати без озирання на стан попиту, не залежати від форсмажорних обставин, якими, наприклад, у 2020-2021 роках були пандемічні обмеження", - розповів Михайло Підвисоцький.

Вплинути на розвиток первинного ринку житла може також створення житлових масивів за принципом "нового міста". Таких, де є все, для комфортного життя жителів: школи, магазини, спортклуби тощо. А якраз такі проєкти, на думку Підвисоцького, і будуватимуть з використанням найсучасніших технологій.

"В нових масштабних проєктах довкілля стане домінантою, а житлові будинки та належна інфраструктура для максимально комфортного життя (це і місткі дитячі садки, школи, спортивні, прогулянкові зони, паркінги) будуть органічно "вплетені" в природне середовище", – наголосив він.

Коштуватимуть такі об'єкти дорожче, ніж звичайні комфорт-класу. Собівартість більша на 30-35%, а до 2025-2027 років у Києві частка таких проєктів може сягнути 25-30% від усієї пропозиції на первинному ринку житла.

"За сприятливих умов, у найближчі 5 років частка масштабних проєктів складатиме близько ⅓ від усього житла, що зводитиметься", - підсумував Підвисоцький.

Українці здають нерухомість

За даними опитування OLX, близько 67% українців здають в оренду різноманітну нерухомість, від квартир до технічних приміщень.

Також опитання з’ясувало, що 9% орендодавців вважають, що кожен орендар є проблемним.

Основним доходом здавання нерухомості в оренду є лише для 29% опитуваних. Інші 71% заявили, що вона виступає лише фінансовою підтримкою.

Раніше ми повідомляли, що напередодні новорічних свят орендодавці збільшили кількість житлових об'єктів під здавання подобово, оскільки українці вже активно шукають квартири та будинки на Закарпатті для відпочинку.

Нагадаємо, що пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.