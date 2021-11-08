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67% українців здає житло: орендодавці розповіли про свої страхи та доходи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
8 листопада, 19:00
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Українські орендодавці розповіли про свої доходи та головні страхи при здачі житла
Чого бояться та що пропонують українські орендодавці
Чого бояться та що пропонують українські орендодавці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні 67% громадян здають в оренду квартири, а 9% українців старше 65 років вважають що кожен орендар проблемний.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією OLX, яке отримало наше видання.

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Згідно з ним, орендодавці віком від 18 до 24 років вважають, що комунікація з клієнтом – це дуже складно. Тож 60% з цієї вікової групи користується послугами ріелтора.

Для 29% опитуваних гроші з оренди житла є основним доходом, а для 71% – лише фінансова підтримка основного заробітку.

Жінки чи чоловіки?

У компанії зазначають, що на сайті OLX Нерухомість нерухомість в оренду здають 52% чоловіків та 49% жінок. При цьому 88% об’єктів пропонуються для довгострокової оренди, а 12% – для подобової.

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"Цікаво, що більшість жінок — 71% — здають квартири, натомість кімнати та будинки — тільки 14%. У свою чергу, чоловіки здають частіше офіси, торговельні та складські приміщення (26% проти 11% жінок-орендодавців)", – йдеться у результатах дослідження.

Чого бояться орендодавці?

У опитуванні OLX зазначається, що 52% орендодавців найбільше бояться прибирання об’єкту після від'їзду старих та перед приїздом нових орендарів.

Ще 35% лякає спілкування з клієнтами та сусідами, а 40% молодих орендодавців стверджують, що комунікація буває складною не тільки з потенційними клієнтами, а й з ріелторами.

Складнощі у комунікації більше виникають у чоловіків (30%), а у жінок – 25%.

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У більш старшого покоління виникають складнощі із нагадуванням про оплату та розв'язанням комунальних питань (34%).

Дохід та стосунки з ріелторами

У OLX зазначають, що жінки зазнали більш вагомих втрат під час пандемії, 49% стверджують, що понесли значні збитки.

А от 11% чоловіків стверджують, що їхнє фінансове становище покращилось, а попит на їхні об'єкти збільшився. 43% респондентів не відчули значних змін.

Послугами ріелтора на постійній основі користуються 32% опитуваних. До співпраці з ними більше схильні жінки (33%), ніж чоловіки (30%).

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбирались, як розділити нерухомість без заповіту.

А також розповідали, скільки коштує аренда нерухомості у Польщі.

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