Дороже, чем в Украине? Сколько стоит аренда квартир в Польше

Арендная плата в Польше состоит из двух платежей – стоимости аренды и плавающей суммы

Контракт на аренду подписывают минимум на полгода и его трудно разорвать досрочно и без потерь / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, в поисках лучшей судьбы, уезжают на заработки в соседнюю Польшу, где им за короткое время необходимо арендовать жилье.

"Сегодня" узнавали какие правила аренды жилья в Польше.

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Как арендовать квартиру?

В первую очередь необходимо определится с выбором способа поиска жилья. Можно искать самостоятельно через знакомых, в газетаз с обьявлениями или на сайтах по поиску жилья. А можно, доверить поиски посредникам, агенствам недвижимости. Но, услуги посредника в Польше стоят 100% стоимости месячной аренды жилья.

Также, к выбору жилья необходимо подходить с умом, поскольку контракт на аренду подписывают минимум на полгода и его трудно разорвать досрочно и без потерь.

Арендная плата в Польше состоит из 2 платежей:

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Koszt wynajmu (стоимость аренды) — сумма которую вы платите непосредственно владельцу квартиры за аренду (иногда в объявлении указана только эта сумма);

Сzynsz (чынш) — плавающая сумма, состоящая из обязательных эксплуатационных (не коммунальных!) платежей.

В сzynsz включены оплаты, связанные с содержанием квартиры (пропорциональные площади квартиры), налог на недвижимость и оплаты в фонд ремонта, оплаты на содержание лифта, домофона, уборка территорий, вывод сточных вод и жидких отходов.

Некоторые владельцы включают в сzynsz и коммунальные платежи. А если нет, то это еще дополнительная статья расходов.

Также, не везде есть бесплатная площадка для парковки, а за место в гараже (или крытом паркинге) с вас возьмут от 150 до 200 злотых (1300-1500 грн) в месяц.

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Кроме того, перед заключением договора об аренд жилья владелец попросит залоговую сумму, как гарантию того, что жилец ничего не сломает и не повредит. Позже он ее вернет. B бoльшинcтвe cлyчaeв этo cyммa, кoтopaя poвнa мecячнoй oплaтe зa жильe.

В среднем месячная аренда в Польше стоит:

1-комнатная квартира в спальном районе — от 1500 злотых/месяц (9,8 тыс. грн);

2-комнатная — от 1800 злотых (11,8 тыс. грн);

3-комнатная — от 2100 злотых (13,8 тыс. грн).

В Варшаве цены будут чуть-выше, в провинциальных городах — ниже. Аренда в центральной части города также возрастет на 100-250 злотых (650-1650 грн).

Жилье в Варшаве

Собственник сдает собственную однокомнатную квартиру за 1700 злотых (включая административную аренду). Дополнительно нужно оставить залог 1700 злотых (11,2 тыс. грн). Также ежемесячно оплачивать электричество, газ, воду и отопление.

/ Фото: скриншот

Двухкомнатная квартира в польской столице стоит 1650 злотых (10,8 тыс. грн) + 600 злотых (4 тыс. грн) аренда с предоплатой за воду. Также необходимо оплачивать коммунальные платежи. Арендовать это жилье можно минимум на один год.

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Жилье в Кракове

Однокомнатную квартиру в центре Кракова сдают за 2450 злотых (16 тыс. грн). Также нужно заплатить 400 злотых (2,6 тыс. грн) административного платежа и 80 злотых (530 грн) ежемесячно за электроэнергию.

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Двухкомнатную квартиру сдают за 1450 злотых (9,5 тыс.грн). В объявлении указано, что дополнительная административная аренда отсутствует. Собственник просит залог, а бюро недвижимости берет комиссию за свои услуги. Суммы не указаны.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Двухкомнатную квартиру в Кракове предланают за 2200 злотых (14,5 тыс. грн). Дополнительно нужно оплатить административный сбор около 600 злотых – 4 тыс. грн (туда входят отопление, горячая / холодная вода, мусор, охрана, ремонтный фонд и обслуживание мест общего пользования), плату за электричество, интернет, телевидение.

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Жилье во Вроцлаве

Трехкомнатную квартиру сдают в частной усадьбе. Снять такое жилье можно минимум на 12 месяцев. Обойдется оно в 2700 злотых (17,8 тыс. грн + комиссионные примерно 800 злотых (5,2 тыс. грн). Также владелец просит залог – 5000 злотых (33 тыс. грн).

/ Фото: скриншот

Такое трехкомнатное жилье предлагают за 3800 злотых (25 тыс. грн). Дополнительно нужно запоатить 500 злотых (3,3 тыс. грн) и 4 300 злотых (28,3 тыс. грн) депозита.

/ Фото: скриншот

Что с жильем в Украине?

По словам экспертов, в среднем с начала года цены на аренду жилья в Украине выросли минимум на 10% (стандартный сегмент), а в некоторых городах – на 15-20%.

Как рассказала "Сегодня" первый вице-президент Союза специалистов по недвижимости Украины Лариса Ставинога, средняя цена аренды бюджетной квартиры в столице недалеко от метро составляет 9-12 тыс. грн (1300-1800 злотых). По ее словам, цены на аренду жилья в столице выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув "доковидного" периода.

Как всегда самый ходовой товар – однокомнатные, однако в этот период традиционно востребованы и двух- и трехкомнатные, поскольку студенты или сезонные рабочие кооперируются и снимают их с целью экономии.

"Сейчас происходит заметный рост цен, в перспективе это будет сохраняться, пока не введут очередной жесткий карантин, потому что, помимо того, что у нас растут цены на аренду, у нас растут цены и на покупку. А это как известно, связано между собой", – говорит генеральный директор риелторского объединения ПРОСТОR Сергей Курганов.

По его словам, если цены на среднестатистическую однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро за год выросли на 15-20% (до 10 тыс. грн), то аренда комнат подорожала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Комнаты тоже довольно востребованный сегмент, по состоянию на сегодняшний день, и на них ощутимо выросли цены по сравнению с прошлым годом – почти в два раза. Если в среднем цена комнаты в "спальном" районе была порядка 2,5 тыс. гривен, то по состоянию на сегодняшний день это где-то порядка 5 тыс. гривен", – говорит Курганов.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше

рабочим (14%);

специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Ранее мы писали, что украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.

К слову, работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.