В Украине раздают деньги для строительства жилья: кому и как их получить

Обзавестись собственным жильем предлагают не только молодым семьям

Украинцы могут получить до 400 тысяч гривен, чтобы построить свое жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году правительство обеспечило долгосрочными льготными займами1126 украинских семей в рамках государственной программы "Власний дім", которая финансирует индивидуальное жилищного строительства на селе.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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По ее словам, льготные кредиты пользуются огромной попульярностью среди украинцев, ведь прогамма правительства является реальным шансом получить собственное жилье или улучшить условия проживания.

"В 2022 году она продолжается. На ее реализацию в спецфонде госбюджета предусмотрено почти 39 млн гривен", – отметила она.

Условия программы

Для постройки или покупки дома, житель села или поселка в рамках программы "Власний дім" может рассчитывать кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. А молодые семьи получают кредитные деньги на 30 лет. Также есть дополнительные льготы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев.

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Программа предусматривает максимальную и минимальную сумму кредита для разного вида строительства:

до 400 тыс. грн – для нового строительства;

до 250 тыс. грн – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного жилья;

до 300 тыс. грн – для приобретения жилья;

до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Кто может получить кредит от государства

Фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, учредителем которых является ОГА. Фонды работают по всей территории Украины и именно туда нужно подать пакет документов, чтобы получить льготный кредит.

А что с ценами на квартиры?

Стоимость жилья в Украине в 2022 году может подорожать на 10-15%. По словам учредителя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, учредитель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

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"Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка – связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности ипотеки для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на "безопасном" первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", – подчеркнул он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самой дорогой квартирой в Украине оказался пентхаус на столичном Печерске.