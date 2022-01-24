Обгортка без цукерки: як недобросовісні забудовники "кидають" українців на житло

"Довгобуд", "самобуд" чи "заморожене будівництво", — варіантів втратити гроші та залишитися без житла чимало

Кількість ошуканих інвесторів з кожним роком збільшується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незаконне будівництво в Україні — доволі поширена практика, яка зі збільшенням попиту людей на квартири, щороку набирає все більше обертів. Стосується це нерухомості, яка зведена або ще будується, але у її спорудженні є законодавчі недоліки.

"Сьогодні", беручи за основу дослідження компанії Monitor.Estate, розповість вам, як не потрапити на гачок будівельної афери та швидко розпізнати проблемного забудовника.

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Низька вартість новобудови

Перше, на що ви повинні звернути увагу — цінова політика квартир в тому чи іншому багатоповерховому будинку. Оцінивши середньостатистичні ціни на бажане житло, ви можете зрозуміти, чи продається вона за заниженою вартістю.

В першу чергу це вказує на те, що перед вами потенційний довгобуд.

Інвестор не допускається до будівництва

Мається на увазі, що забудовники, які діють на підставі законодавства, не будуть забороняти інвесторам відвідувати будівельні майданчики, або всяким чином обмежувати його відвідини.

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Часті випадки бувають, коли компанія прикривається нормами безпеки і не допускає вас до перегляду.

План і обʼєкт різні

Мова йде про інформаційний стенд про будівництво, де зображують кінцевий вигляд будівлі, різноманітні характеристики та параметри, і з планом вони не збігаються.

Ймовірно, інвестори отримають не те житло, за яке віддали кошти. Адже, за спостереженнями юристів, мова йде про самочинне зведення житлового комплексу. А квартири в багатоповерхівці будуть відрізнятися заявленим вам параметрам.

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Земля не для житла

Трапляється таке, що забудовник дозвіл має на будівництво, але от зводити обʼєкт нерухомості права не має, адже діятиме поза законом. Приміром, ця територія призначена для облаштування простору для громадських ініціатив або ж належить до культурних памʼяток.

Суперечки можуть так і не дійти до свого кінця, тож, коли саме ви зможете повноцінно жити у придбаній квартирі, невідомо.

Приховування інформації

Зауважимо, вам зобовʼязані надати повну інформацію про обʼєкт будівництва, умови його зведення, відомості щодо дозволу тощо. Якщо ж компанія відмовляється це робити, аргументуючи свою позицію різними малоймовірними причинами, то варто насторожитися.

Також не варто довірять, коли обіцяють всі документи надати після підписання угоди і оплати частини внеску. Тут зазвичай мова йде про незаконне будівництво.

Вищезгадані ознаки слугують рекомендаціями, на що звернути свою увагу в першу чергу, спонукають замислитися про законність будівництва та перевірку забудовника.

Як перевірити забудовника

Держава надала різноманіття онлайн-сервісів, що допоможуть перевірити компанію проблемного забудовника.

Іпотека під 5%

Державна програма "Українська мрія" буде запущена протягом січня-березня 2022 року. Вона передбачає іпотеку під 5% річних.

Продукт буде максимально простим та зрозумілим, а стати учасниками зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.

"Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", – сказав заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Окрім цього, "Українська мрія" передбачає видачу кредитів під 5% для інших цілей, наприклад, для купівлі електромобіля, розповів Шурма.

Планується, що 2022 року буде видано близько 30 тисяч іпотечних кредитів, а в подальшому цю кількість планують збільшити до 150 тисяч на рік. За словами представника ОП, бюджетні кошти використовують лише для старту.

Нагадаємо, що з 2022 року за "зайві метри" доведеться платити більше. Адже податок на нерухомість підвищили.

Раніше ми також писали, фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.