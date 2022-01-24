Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Обертка без конфеты: как недобросовестные застройщики "кидают" украинцев на жилье

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 15:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Долгострой", "самострой" или "замороженное строительство", — вариантов потерять деньги и остаться без жилья немало
Количество обманутых инвесторов с каждым годом увеличивается
Количество обманутых инвесторов с каждым годом увеличивается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Незаконное строительство в Украине — достаточно распространенная практика, которая с увеличением спроса людей на квартиры ежегодно набирает все больше оборотов. Касается это недвижимости, которая построена или еще строится, но в ее сооружении есть законодательные недостатки.

"Сегодня", беря за основу исследование компании Monitor.Estate, расскажет вам, как не попасть на крючок строительной аферы и быстро распознать проблемного застройщика.

Реклама

Низкая стоимость новостройки

Первое, на что вы должны обратить внимание – ценовая политика квартир в том или ином многоэтажном доме. Оценив среднестатистические цены на желаемое жилье, вы можете понять, продается ли она по заниженной стоимости.

В первую очередь это указывает на то, что перед вами потенциальный " долгострой".

Инвестор не допускается к строительству

Имеется в виду, что действующие на основании законодательства застройщики не будут запрещать инвесторам посещать строительные площадки, или всяческим образом ограничивать его посещение.

Реклама

Часто бывают, когда компания прикрывается нормами безопасности и не допускает вас к просмотру.

План и объект разные

Речь идет об информационном стенде о строительстве, где изображают конечный вид здания, разнообразные характеристики и параметры, и с планом они не совпадают.

Вероятно, инвесторы получат не то жилье, за которое отдали деньги. Ведь, по наблюдениям юристов, речь идет о самовольном возведении жилого комплекса. А квартиры в многоэтажке будут отличаться заявленным вам параметрам.

Реклама

Земля не для жилья

Случается такое, что застройщик имеет разрешение на строительство, но вот возводить объект недвижимости права не имеет, ведь будет действовать вне закона. К примеру, эта территория предназначена для обустройства пространства для общественных инициатив или относится к культурным достопримечательностям.

Споры могут так и не дойти до своего конца, поэтому когда именно вы сможете полноценно жить в приобретенной квартире неизвестно.

Сокрытие информации

Заметим, вам обязаны предоставить полную информацию об объекте строительства, условиях его возведения, сведения о разрешении и т.д. Если же компания отказывается это делать, аргументируя свою позицию разными маловероятными причинами, то следует насторожиться.

Также не стоит доверять, когда обещают все документы предоставить после подписания соглашения и оплаты части взноса. Здесь обычно речь идет о незаконном строительстве.

Вышеупомянутые признаки служат рекомендациями, на что обратить свое внимание в первую очередь, побуждают задуматься о законности строительства и проверке застройщика.

Как проверить застройщика

Государство предоставило разнообразие онлайн-сервисов, которые помогут проверить компанию проблемного застройщика.

  1. Единый государственный реестр юридических лиц поможет узнать всю информацию о компании.
  2. Веб-портал Государственной архитектурно-строительной инспекции поможет выяснить сведения о разрешительной и проектной документации.
  3. Госгеокадастр предоставит информацию, не является ли земельный участок коммунальной собственностью.
  4. Публичная кадастровая карта еще больше информирует о земельном участке.
  5. Веб-портал Судебной власти Украины поможет выявить компанию застройщика в списке банкротов.

Ипотека под 5%

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

Напомним, что с 2022 года за "лишние метры" придется платить больше. Налог на недвижимость повысили.

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Дрова или пеллеты: что лучше выбрать для отопления и в чем различия София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Обертка без конфеты: как недобросовестные застройщики "кидают" украинцев на жилье Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,62
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять