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Нормы жилой площади в Украине: сколько "квадратов" нужно на семью

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 13:25
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Минимальные нормы жилплощади прописаны в законе
Нормы квадратуры прописаны в Жилищном кодексе
Нормы квадратуры прописаны в Жилищном кодексе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для комфортной и беспроблемной жизни одному украинцу необходимо не менее 13,56 кв м общей площади, из которых жилая — 9 кв. м.

Такие нормы прописаны в Жилищном кодексе Украины.

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Это минимальные характеристики, пригодные для проживания одного человека. Следовательно, нужно отталкиваться от своих предпочтений, графика работы, наличия партнера, семьи, детей и т. д.

В законе прописаны также нормы, касающиеся детей. Например, два ребенка разного пола должны иметь отдельные комнаты, площадь каждого примерно 15 м кв. Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, только ее размер должен быть не менее 20 кв.м.

Больше информации об обязательной площади жилья нет, поэтому следующие советы связаны, скорее всего, с психологическим комфортом.

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Площадь для одного человека и пары

Для одного человека площадь жилья должна быть 13,56 кв. м. На рынке недвижимости предложений с такими квартирами ограничены, их не слишком много, ведь большой популярностью они не пользуются.

В этом случае следует рассматривать вариант смарт-жилья. Его размеры могут колебаться от 20 до 30 кв м, есть и меньше: от 16 до 20 кв м, ну и конечно существуют микроквартиры, о которых мы рассказывали раньше. Одна из таких, кстати, имеет площадь 6 кв м и, на удивление, вместила в себе все необходимое для комфортной жизни.

Если же вы проживаете парой, то самый оптимальный вариант – это небольшая однокомнатная квартира размером до 35 кв м. Тогда для каждого будет возможность иметь личное пространство.

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Оптимальные размеры жилья для семьи

К примеру, ваша семья состоит из отца, матери, мальчика и девочки. Соответственно, вам нужны:

  • спальня для родителей (примерно 16-20 метров), чтобы была возможность уместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор и т. д;
  • комната для мальчика (примерно 15 кв м). Напомним, по закону ребята разного пола должны иметь отдельные комнаты;
  • комната для девочки (тоже 15 кв м);
  • ванная комната (7-8 кв м);
  • кухня (10-12 кв м) или кухня-гостиная (примерно 25 кв м);
  • коридор, что может быть соединен с прихожей (10-12 кв м);
  • кладовка (до 5 кв м). Небольшая комнатка, отведенная под ячейку, не есть обязательным элементом, но тоже очень нужна.

В сумме, семье из четырех человек требуется минимум 78 кв м с тремя комнатами. В случае, если дети одного пола, жить они могут в обще комнате размером 20 кв м. От этих приблизительных расчетов вы можете отталкиваться, покупая жилье для себя одного или всей семьи.

Налог на недвижимость вырос

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (по сравнению с 2021 годом).

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год", минимальная заработная плата установлена в размере 6500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных людей — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от минимальной зарплаты. По формуле: 6500*1,5%=97,5.

Поэтому в этом году налог на недвижимость будет составлять 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Напомним, что окупаемость инвестиций от строительства доходных домов (преимущественно сервисных апартаментов) составляет в среднем от 7 до 10 лет, а прибыль от частных инвестиций составляет около 10-12% в год.

Ранее мы также сообщали, что рынок недвижимости в 2022 году несколько изменится, в том числе, это касается как цен на жилье, так и налогообложения и в целом изменений предпочтений покупателей, а также писали, почему "сталинки" и "хрущевки" стремительно дорожают в цене, и почему Украина в лидерах по удорожанию жилья.

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