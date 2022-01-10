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"Умные" квартиры и "городской дом": сколько стоит трендовое жилье в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 14:29
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Рассказываем о трендах на рынке недвижимости в этом году и хитах продаж среди украинцев в прошлом
Хитом продаж — небольшие квартиры в домах старой застройки
Хитом продаж — небольшие квартиры в домах старой застройки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

"Сегодня" узнал, почему украинцы предпочитают именно такое жилье, и что стало хитом среди продаж в конце 2021 года.

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"Умное" жилье

Смарт-квартиры довольно популярное жилье на современном этапе развития общества. Чем это вызвано? Современный человек постоянно в круговороте своих дел, работы, учебы и т. д. обычно жилье они используют для того, чтобы переночевать и принять душ (об этом говорят реалии современности).

Смарт-квартира представляет собой небольшую жилую площадь (примерно 20-35 метров квадратных), кухня и место для сна, которые фактически совмещены в одной комнате. Есть также небольшая прихожая и отдельная ванная комната.

Такие небольшие по площади квартиры (часто их называют "умным" жильем):

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  • обладают всем необходимым для комфортной жизни;
  • не нуждаются в больших средствах на обеспечение тепла в помещении (в целом на коммунальные услуги);
  • на первичном рынке жилья их цены значительно ниже, чем, например, за однокомнатную квартиру (что можно сказать и об аренде смарт-квартиры).

Эти и другие характеристики побуждают украинцев покупать или арендовать такое жилье, обычно касается это пар или людей одиноких, занимающихся, например, ИТ-бизнесом или студентами.

В зависимости от наличия ремонта, оснащения квартиры, ее расположения и т. д. цены могут различаться, но в среднем цены на рынке стартуют от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (построенная), а за данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать приблизительно 600-700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц.

Таунхаусы

Таунхаусы — удобная и распространенная форма жилья, заимствованная из-за границы. В Европе и США уже давно практикуется строительство таких домов, относительно дешевых и комфортных, чем многоквартирные.

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Планировка обычно стандартная: на первом этаже расположены гостиная и кухня и техпомещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, обычно используемый как зона для отдыха или техпомещения.

Таунхаусы выбирают:

  • когда желают жить ближе к природе, но в то же время нуждаются социализации;
  • когда необходим частный дом, но и с определенным кругом людей для общения;
  • обеспеченые молодые семьи (которые чаще всего покупают такое жилье) или иностранцы (которые обычно арендуют подобные дома).

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от расположения. Да, большинство расположено именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков. Как видим на примере объявлений ЛУН о продаже таунхаусов, это в основном деревни, находящиеся недалеко от города (на картинке пример Киевской области).

/ Фото: скриншот

В цену таунхауса заложена стоимость миниатюрного участка и подвод коммуникаций. Однако такой участок очень маленький, для клумб или деревьев места будет недостаточно.

Хит продаж в конце 2021 года

Украинцы в поисках недорогого жилья изменили упор на вторичный рынок. Более трети спроса на вторичном рынке занимают недорогие однокомнатные квартиры. За данными Today.ua, хитом продаж к концу текущего года стали небольшие квартиры в домах старой застройки.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется жильем в сегменте стоимости от 50 до 70 тысяч долларов. На него приходится 37% общего спроса.

Стали очень популярны также самые дешевые квартиры по цене до 30 тысяч долларов. Они составляют 34% спроса. Причем спрос на них вырос на 8% в сравнении с 2020 годом. Наиболее популярные сейчас небольшие однокомнатные квартиры площадью до 35 квадратных метров в домах старой застройки.

В этот список можно добавить и переоборудованное на смарт-квартиры жилье (с соответствующим ремонтом).

Налог на недвижимость повысился

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год", размер минимальной заработной платы установлен в размере 6500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного человека — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.

Потому в этом году налог на недвижимость будет 97,5 грн за 1 кв. м.

Раньше мы рассказывали, как изменились цены на вторичном рынке недвижимости за 2021 год, а также писали, какие квартиры будут искать украинцы в 2022 году.

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