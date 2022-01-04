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Налог на недвижимость повысили: сколько придется платить в 2022 году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 11:59
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За "лишние метры" придется платить больше
Налог на недвижимость в 2022 году вырос
Налог на недвижимость в 2022 году вырос / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Об этом сообщает ГУ ГНС в Киевской области.

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В этом году налог на недвижимость составит 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Да, согласно Закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год", размер минимальной заработной платы установлен в размере 6500 грн и прожиточный минимум для трудоспособных человек — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.

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Напомним, что общая ставка налога на недвижимость отличается от ставки на земельный участок.

За что будут платить украинцы?

Платить нужно будет только за лишние метры:

  • для квартир 60 квадратных метров;
  • для частных домов 120 квадратных метров;
  • для квартиры и частного дома вместе 180 квадратных метров.

Когда будут платить?

Налог на недвижимость платят один раз в год. Начисляется он 1 июля за прошедший год. Для оплаты у украинцев есть 30 дней с 1 июля или 60 дней с момента получения уведомления по налоговой. При просроченных выплатах сумма налога на недвижимость автоматически растет на 10%.

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Заметим, что на сумму налога никак не влияет количество людей, прописанных в доме или квартире, и членов семьи.

Налог на земельный участок

С 1 января украинцы обязаны платить минимальное налоговое обязательство на землю. То есть собственник земли обязан доплатить разницу между суммой уплаченных в бюджет налогов и сборов, если она меньше МНО.

Это означает, что МНО в 2023 году будет начислено за 2022 год и составит 4% от нормативной денежной оценки земли. После 2023 года МНО вырастет до 5%.

Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога на земельный участок.

Раньше мы рассказывали, какой налог заставят платить за старые квартиры и кому из украинцев вернут часть уплаченных налогов.

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