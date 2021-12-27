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Некоторым украинцам разрешили не платить за землю: кто может избежать налога

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
27 декабря, 16:00
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Рассказываем, кто не будет платить налог на землю, который вводится для украинцев с 1 января
Кто может не платить за свою землю с 1 января
Кто может не платить за свою землю с 1 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев обяжут уплачивать налоги на земельные участки с 1 января 2022 года. Однако некоторые граждане могут избежать этого.

Об этом говорится в проекте закона №5600, который вступает в силу 1 января.

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Таким образом, категориями граждан, которые могут не уплачивать являются:

  • собственники земельных участков, использующих землю для нужд;
  • люди, которые продают продукцию со своего пая, однако при уплате необходимых налогов на доход;
  • владельцы дач и придомовых участков размером до 50 соток;
  • владельцы земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;
  • владельцы участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.

Что происходит с рынком земли?

Сразу после запуска рынка земли в Украине цена за гектар была слишком низкой и достигала 1000 – 1300 долларов.

Однако, по словам руководителя отдела земельной политики и имущественных отношений МХП, совладельца земельного агентства "Властелин" Владимира Нагорного, в следующем году ситуация изменится.

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По мнению эксперта, с 2022 года цена на гектар украинской земли вырастет примерно на 300-500 долларов и средняя стоимость будет составлять 2,5 – 3,5 тысячи долларов за гектар.

"Сегодня" также рассказывали, какой налог заставят платить за старые квартиры и писали, кому из украинцев вернут часть уплаченных налогов.

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